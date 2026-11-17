أنهى المنتخب الإستوني الأول لكرة القدم دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية بفوزه 2-1 على ضيفه البلغاري لحساب منافسات المجموعة الرابعة من المسار الثالث ليتأهل إلى ملحق الصعود للمستوى الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الثاني بفارق نقطتين عن أيسلندا.

على الرغم من أن بلغاريا بدأت المباراة بنشاط أكبر، إلا أن إستونيا افتتحت التسجيل في الدقيقة الثامنة عن طريق باتريك كريستال إثر هجمة مرتدة. واستمر تقدم إستونيا بهدف واحد حتى الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي في الشوط الأول عندما أدركت بلغاريا التعادل بوسطة سفيتوسلاف كوفاتشيف، الذي سدد الكرة بدقة في الزاوية اليمنى السفلية للمرمى.

أجرى يورجن هين مدرب إستونيا تبديلًا اضطراريًا قبل بداية الشوط الثاني، حيث غادر ماتياس كايت الملعب ودخل مكانه كيفور بالوميتس الذي لم يحتج سوى 15 دقيقة ليمنح منتخبه التقدم مجددًا مستفيدًا من كرة ماركوس بومر من كلة حرة، ليحولها إلى الشباك هدفًا ثانيًا.

وأشرك المنتخب البلغاري مارين ويتكوف جناح التعاون السعودي في الدقيقة الـ 75 من الشوط الثاني.

واحتلت بلغاريا المركز الثالث بأربع نقاط، وجاءت لوكسمبورج في المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط.