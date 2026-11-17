قاد جورجيوس ماسوراس المنتخب اليوناني الأول لكرة القدم إلى تحقيق الفوز على ضيفه الصربي بهدف دون رد، الإثنين، لكنه خسر بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بفارق الأهداف.

وأنهت ألمانيا وهولندا واليونان منافسات المجموعة الثانية من المستوى الأول برصيد متساوٍ بلغ 11 نقطة لكل منها، كما تساوت الثلاثة في عدد النقاط المحققة في المواجهات المباشرة «5 نقاط لكل منتخب».

لكن الفوز الكاسح الذي حققه الألمان أمام هولندا الإثنين بخماسية نظيفة منحهم صدارة المجموعة بفضل فارق الأهداف الأفضل، إذ بلغ +4 مقابل +2 لهولندا، في حين اكتفت اليونان بفارق -6 بعدما دفعت ثمن خسارتها القاسية في أمستردام 0-7 الجمعة.

وجاء هدف المباراة الوحيد، بعدما استقبل مهاجم نيوم السعودي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، من فانجيليس بافليديس داخل منطقة الجزاء وسددها مباشرة نحو الشباك.

وشهدت المباراة التي استضافها ملعب بانثيساليكو بمدينة فولوس اليونانية، مشاركة سيرجي سافيتش لاعب وسط الهلال السعودي أساسيًا مع المنتخب الصربي.