وقف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على أرض ملعب هيروشيما اليابانية تحت أضواء دورة الألعاب الآسيوية، ليواجه أوزبكستان الناشئة في 1 أكتوبر عام 1994.

كانت المباراة درسًا قاسيًا، أحرز الأوزبك أربعة أهداف نظيفة، وردَّ السعوديون بهدف وحيد سجَّله حامد الجهني.

لعب أساسيًّا حينها كلٌّ من إبراهيم الحلوة، محمد شلية، أحمد خريش، عبد الله سليمان ، سعود القنات، محمد لطف، حسين المسعري، هاني أنور، خالد الشنيف، خميس العويران، حسين الحربي وخالد ذعار.

انتهت المواجهة 4ـ1، وسُميت في الذاكرة الرياضية بـ«رباعية هيروشيما».

لم يكن أحد يتوقع أن تلك الهزيمة ستكون بداية فصل طويل من المنافسة، رحلة مليئة بالانتصارات الساحقة والعودات الدرامية.

مرت الأعوام، وتغيَّرت الوجوه، لكن الخصم بقي نفسه، في كأس آسيا 2000 بلبنان ردَّ الأخضر بقوة ساحقة خمسة أهداف نظيفة في شباك أوزبكستان تناوب عليها مرزوق العتيبي ونواف التمياط ومحمد الشلهوب «هاتريك».

وضمت القائمة الخضراء يومها كلًّا من: محمد الدعيع، محمد الخليوي، عبد الله سليمان، محمد نور، سامي الجابر، أحمد الدوخي، صالح الصقري، مرزوق العتيبي، نواف التمياط، محمد الشلهوب، وطلال المشعل.

ثم جاءت تصفيات كأس العالم 2006 و2010، حين تبادل الفريقان الضربات.

في طشقند خسر السعوديون 0ـ3 عام 2008، وفي الرياض ردوا برباعية نظيفة في المباراة التالية.

وجاءت اللحظة التي حفرت بأحرف من ذهب في 14 نوفمبر 2019 على ملعب طشقند ضمن تصفيات كأس العالم 2022، بدأ الأوزبك بقوة وسجَّلوا هدفين، وكاد الجمهور المحلي يحتفل بالانتصار، غير أنَّ الأخضر لم يستسلم، نهض من جديد، وسجَّل ثلاثة أهداف متتالية، ليقلب النتيجة إلى 3ـ2 بواسطة ثنائية سلمان الفرج وسالم الدوسري.

كانت ريمونتادا حقيقية، بقائمة ضمت: محمد العويس، زياد الصحفي، محمد خبراني، محمد البريك، سلمان الفرج، يحيى الشهري، هتان باهبري، ياسر الشهراني، عبد الله عطيف، فراس البريكان، وسالم الدوسري.

بين الرباعية المريرة في هيروشيما والريمونتادا الرائعة في طشقند، مرت اثنتا عشرة مواجهة بينها سبعة انتصارات للأخضر، وأربعة لأوزبكستان، وتعادل واحد، سجَّل السعوديون 27 هدفًا، مقابل 15 لخصومهم.