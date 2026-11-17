يتفوَّق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره الأوزبكي بالفوز عليه في سبع مبارياتٍ مقابل أربع هزائمَ وتعادلٍ واحدٍ في 12 مواجهةً رسميةً وتجريبيةً جمعتهما قبل لقائهما في الدوحة، الثلاثاء.

وسجل المنتخب السعودي 27 هدفًا مقابل 15 لأوزبكستان بنسبة سيطرةٍ هجوميةٍ 64% من إجمالي الأهداف في هذه اللقاءات.

وتعود أولى المباريات بين المنتخبين إلى دورة الألعاب الآسيوية في هيروشيما عام 1994، وفازت فيها أوزبكستان 4ـ1، لكنَّ الأخضر ردَّ بقوةٍ في كأس آسيا 2000 بفوزٍ كاسحٍ 5ـ0 في مدينة صيدا اللبنانية.

وتوزَّعت المواجهات بين بطولاتٍ آسيويةٍ، وتصفيات كأس العالم، ومبارياتٍ تجريبيةٍ.

ومن أبرز النتائج المسجَّلة فوز المنتخب السعودي 4ـ0 في الرياض ضمن تصفيات مونديال 2010، ومثله في جدة تجريبيًّا عام 2010، و3ـ0 في الرياض لحساب تصفيات مونديال 2022.

أمَّا آخر لقاءٍ بين المنتخبين، فكان خلال يونيو 2021 في الرياض، وانتهى بفوز الأخضر 3ـ0.

وعلى مستوى اللاعبين، يتصدَّر سعود كريري ومحمد الشلهوب قائمة الأكثر مشاركةً بست مبارياتٍ لكلٍّ منهما، يليهما ياسر القحطاني بخمسٍ.

وفي قائمة الهدافين، يتقدَّم سلمان الفرج بأربعة أهدافٍ، يليه سامي الجابر، ومحمد الشلهوب بثلاثةٍ لكلٍّ منهما، ثم سعد الحارثي، ومالك معاذ، ومهند عسيري بهدفين.

أمَّا على صعيد المدربين، فأشرف على المنتخب السعودي في هذه المواجهات مدربون أجانب ومحليون، أبرزهم الفرنسي هيرفي رينارد، والأرجنتيني جابرييل كالديرون، والبرازيلي دوس أنجوس، والسعودي ناصر الجوهر بواقع مباراتين لكلٍّ منهم.