أعلنت إدارة نادي الإبل موعد انطلاق مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته الـ 11 في الصياهد، شمالي شرق الرياض.

وحدَّد النادي 1 ديسمبر المقبل موعدًا لتنظيم الحدث الكبير، الذي يمتدُّ 40 يومًا، ويضمُّ أكثر من 70 شوطًا لمختلف ألوان الإبل وفئاتها.

ويتضمَّن جدول المنافسات أشواطًا متعدِّدةً لألوان الإبل، تشمل «المجاهيم»، و«الوضح»، و«الشقح»، و«الصفر»، و«الشعل»، إلى جانب أشواط الجمل والفردي، وشوط الفحل المنتج.

وتتنوَّع الفعاليات المصاحبة للمهرجان، لتشمل الأنشطة الثقافية، والتراثية، والترفيهية، والأسواق الشعبية، إلى جانب الفعاليات المرتبطة بقطاع الإبل، ما يجعله وجهةً تستقطب العائلات والزوَّار والمهتمين بالموروث السعودي من داخل المملكة وخارجها.

وبدأ الاستثمار في شارع الدهناء التجاري الخاص بالمطاعم، والمقاهي، وعربات الفود ترك، والسوبر ماركت، والمواد الغذائية، والمتاجر بمختلف أنشطتها، والأسر المنتجة، ومستلزمات الإبل، ومحلات الحطب والفحم، والمشاتل، ومستلزمات الرحلات والتخييم.