أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، أن فترة قيادته الجهاز الفني للمنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم جعلت منه «مدربًا أفضلَ بكثيرٍ»، معربًا عن ثقته في قدرة طاقمه المعاون على التكيُّف فورًا مع مهمة إعادة بناء مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي ينتقل إليه عقب خوضه مباراته الأخيرة مع الولايات المتحدة، الأربعاء.

ويخوض بوكيتينو «54 عامًا» مباراة إياب ربع نهائي دوري أمم كونكاكاف أمام هايتي قبل أن يتوجَّه مباشرةً إلى إنجلترا لتولي مهامه مدربًا ليونايتد في اليوم التالي حيث تنتظره مواجهةٌ كبرى في الدوري أمام ليفربول، الأحد.

وفي ظل احتلال «الشياطين الحمر» المركز الـ 18 برصيد ثماني نقاطٍ في «البريميرليج»، وحاجة الفريق الملحَّة إلى تحقيق نتائجَ إيجابيةٍ في دوري أبطال أوروبا، الذي يستأنف منافساته فيه بمواجهة سبورتينج البرتغالي بعد ثلاثة أيام من لقاء ليفربول، لا يملك الفريق متَّسعًا من الوقت للتأقلم.

وأكد بوكيتينو، أن مساعده خيسوس بيريس، ونجله سيباستيانو، المسؤول عن اللياقة البدنية، وتوني خيمينيز، مدرب حراس المرمى، سافروا إلى إنجلترا عقب الفوز الساحق للمنتخب الأمريكي على هايتي 6ـ0 ذهابًا، السبت.

وقال المدرب في مؤتمر صحافي، الثلاثاء: «لقد سبقونا إلى هناك للتحضير، لأننا بمجرد وصولنا الخميس، سيكون العمل متواصلًا دون توقُّفٍ».

وأضاف: «بالنسبة لي، الأمر ليس صعبًا. أعتقد أننا على استعدادٍ لإجراء هذا التحول السريع. الأمر يشبه انتقال اللاعب من المنتخب الوطني إلى ناديه حيث يتعيَّن عليه الانتقال من مباراةٍ، لم يقدم فيها أداءً جيدًا إلى أخرى تتطلَّب منه أن يكون في كامل جاهزيته مجدَّدًا، أو الانتقال من حركةٍ إلى أخرى داخل الملعب».

وأشار الأرجنتيني، الذي سبق له قيادة توتنام وتشيلسي الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي، إلى أن «كل خبراتي السابقة ستساعد يونايتد في توجيه تركيزه نحو أولويات اللحظة الراهنة».

وأوضح بوكيتينو، أن تجربته في تدريب منتخب أمريكا لمدة عامين، وما صاحبها من ضيقٍ في الوقت المتاح للتدريب خلال فترات التوقف الدولي، أسهمت في تطويره ومساعديه.

ويتعيَّن على يونايتد بقيادة بوكيتينو البدء في تحقيق الانتصارات سريعًا لوضع حدٍّ للأحاديث حول احتمالية الهبوط، وهو أمرٌ قد يبدو مستبعدًا، لكنه يظل مطروحًا.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد رسميًّا، 13 نوفمبر الجاري، التعاقد مع الأرجنتيني ليتولى القيادة الفنية للفريق، بدءًا من 18 من الشهر ذاته، خلفًا للمدرب المُقال مايكل كاريك.