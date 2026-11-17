استعرض اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مقاطعَ فيديو، اشتملت على أبرز نقاط القوة والضعف لدى عناصر أوزبكستان في حضور جميع لاعبي الأخضر قبل مواجهة المنتخبين التجريبية، الـ 06:30 من مساء الثلاثاء، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، العاصمة القطرية، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الاجتماع، الذي عُقِدَ في القاعة الرئيسة بمقر إقامة بعثة المنتخب السعودي في الدوحة، ظهر الثلاثاء، شهدَ حضور فهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب الأول ومنتخب تحت 23 عامًا، وتمَّ خلاله مناقشة الخطة التي ينوي دونيس دخول اللقاء بها سعيًا لمواصلة سلسلة انتصاراته في المباريات الرسمية والتجريبية مع المنتخب السعودي.

وكانت «الرياضية» كشفت وفق مصادرَ خاصَّةٍ في «الأولى» الصادرة الثلاثاء، عن اتجاه دونيس إلى ضم فراس البريكان، مهاجم الأخضر، إلى قائمة المباراة التجريبية أمام أوزبكستان بعد غيابه عن تجريبية كوريا الجنوبية، الجمعة، إثر تعرُّضه لـ «نزلة برد»، منعته من المشاركة في التدريبات. لكنَّ المدرب لم يتَّخذ بعد قراره بالزج باللاعب أساسيًّا، أو وضعه على مقاعد البدلاء.

ويختتم الأخضر معسكر الدوحة بعد نهاية مواجهة الليلة، وستعود البعثة فورًا تحسُّبًا لالتحاق الدوليين بأنديتهم استعدادًا لاستئناف المباريات عقب فترة التوقُّف التي صاحبت «أيام فيفا» الدولية.