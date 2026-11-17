انتقد المدافع الدولي السابق جيرارد بيكيه، المساهم الأكبر في نادي أندورا «من الدرجة الثانية الإسبانية»، قرار إيقاف خيسوس أوونو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، لمدة 12 مباراةً في أعقاب اصطدامٍ قاتلٍ مع خيسوس دي ميجل، مهاجم تينيريفي.

ورأى بيكيه، أن القرار يُحمِّل الحارس «بشكلٍ غير عادلٍ» مسؤولية «عواقبَ لم تكن بسببه».

وكان أوونو، حارس مرمى منتخب غينيا الاستوائية، تلقَّى بطاقةً حمراء خلال مباراةٍ في دوري الدرجة الثانية الإسباني، 2 نوفمبر الجاري، بعد اندفاعه نحو منتصف الملعب، واصطدامه بقوةٍ مع دي ميجل أثناء محاولته إبعاد الكرة.

ونُقل اللاعب إلى العناية المركَّزة في المستشفى، لكنَّه فارق الحياة في اليوم التالي عن عمر 30 عامًا، ما أدخل عالم كرة القدم في حالةٍ من الصدمة والحزن العميقَين.

وفي مقطع فيديو، نُشِرَ في منصة «تيك توك» في وقتٍ متأخرٍ من الإثنين، ذكر بيكيه، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق، أن العقوبة التي فرضها الاتحاد الإسباني لكرة القدم تضع أوونو «في موقف غير عادلٍ».

وأضاف، في أول تعليقٍ علني له على القرار: «ما يفعله هذا القرار هو تحميل خيسوس مسؤولية عواقبَ لم تكن ناتجةً عن خطئه».

وتابع بيكيه: «أعتقد أن العقوبة يجب أن تُفرَض على الفعل نفسه لا على العواقب المترتبة عليه». مشيرًا إلى أن واقعةً أخرى مشابهةً في تينيريفي كانت قد انتهت بعقوبة إيقافٍ أقصرَ مدةً.

من جانبه، صرَّح أوونو «25 عامًا» بأنه «يمرُّ بأصعب أيام حياته» عقب وفاة دي ميجل، وهي الواقعة التي وصفها بيكيه بأنها «حادثٌ»، و«أمرٌ لا يمكن تفسيره على الإطلاق».

في حين، ذكر كارليس مانسو، مدرب أندورا، أن الحارس، هو الذي سيُقرِّر إذا ما كان سيعود إلى ممارسة كرة القدم، ومتى سيحدث ذلك بعد هذه المأساة.

وأفادت مصادرُ في الشرطة الإسبانية لوكالة «فرانس برس» بأنه تم فتح تحقيقٍ في ملابسات الواقعة تحت إشراف قضائي، وهو إجراءٌ متَّبعٌ في حالات الوفاة غير الطبيعية.