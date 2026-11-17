يلتقي الإسباني ألفارو ميدران والسويدي جوردان لارسون وخالد الغنام، لاعبو فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، جماهير النادي، عند الـ 06:00 من مساء الأربعاء المقبل، بمتجر النادي في الدمام ضمن فعالية «مع النجوم نلتقي».

ويُوقِّع الثلاثي على قمصان الفريق خلال الفعالية، التي يُنظِّمها النادي لتعزيز التواصل بين اللاعبين والجماهير، وإتاحة الفرصة للمشجعين للقاء نجوم الفريق عن قربٍ.

من جهةٍ أخرى، يعود لاعبو الاتفاق، مساء الثلاثاء، إلى التدريبات اليومية بعد الراحة التي منحها لهم الأسترالي آرثر بوباس، مدرب الفريق. وسيدخل الجميع المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني خلال فترة التوقُّف.

ويستهلُّ «فارس الدهناء» سلسلة مبارياته بعد «أيام فيفا» باستضافة الهلال على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، 28 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في قائمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطةً بعد تحقيقه خمسة انتصاراتٍ، وأربعة تعادلاتٍ، مقابل ثلاث هزائم، متخلِّفًا عن الهلال المتصدر بفارق 11 نقطةً.