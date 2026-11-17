يأمل السعودي سالم الدوسري أن يصبح أوَّلَ متوَّجٍ بجائزة «أفضل لاعبٍ آسيوي في كرة القدم» ثلاث مراتٍ عندما ينافس مواطنه فراس البريكان، والحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند، الخميس، في بانكوك، العاصمة التايلاندية.

ولدى السيدات، تتنافس الأسترالية هولي ماكنمارا، والكورية الشمالية كيم كيونج يونج، والكورية الجنوبية كيم هاي ري على جائزة «أفضل لاعبةٍ» ضمن الحفل الذي تستضيفه تايلاند للمرة الثانية بعد 2017.

وجاء اختيار المرشحين بناءً على أدائهم المتواصل على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية خلال الفترة من أغسطس 2025 الى يوليو 2026.

وفيما يحصد جائزة «أفضل لاعبٍ» مَن يخوضُ المنافسات داخل قارة آسيا، رُشِّح لجائزة «أفضل لاعبٍ آسيوي محترفٍ في الخارج» كلٌّ من الياباني أياسي أويدا «فينورد روتردام الهولندي وليل الفرنسي»، والكوريان الجنوبيان هوانج إن بيوم «فينورد الهولندي وبورتو البرتغالي»، ولي كانج إن «باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني».

وتُوِّج الدوسري بالجائزة عامَي 2022 و2025، وإذا احتفظ باللقب، فسيعادل الرقم القياسي لآيا مياما، التي فازت بجائزة «أفضل لاعبةٍ في آسيا» ثلاث مراتٍ.

وبعد قيادته الناجحة المنتخب السعودي عبر الملحق الآسيوي ضمن تصفيات مونديال 2026، شارك ابن الـ 35 في جميع مباريات كأس العالم، ليرفع رصيده إلى تسعٍ في ثلاث نسخٍ من البطولة.

وخاض الدوسري 114 مباراةً دوليةً مع المنتخب السعودي، بينما أمضى مسيرته المحلية بأكملها مع الهلال، ليصبح أحد أكثر اللاعبين مشاركةً في تاريخ النادي العاصمي برصيد 506 مبارياتٍ، وأحد أبرز هدافيه بـ 147 هدفًا.

وساعد الدوسري فريقه في بلوغ دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، رافعًا رصيده في البطولة إلى 110 مبارياتٍ، وهو رقمٌ قياسي جديدٌ، كما ارتقى إلى المركز الثالث في قائمة هدافي البطولة بـ 35 هدفًا.

من جهته، تألَّق البريكان مع فريقه الأهلي في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة حيث سجل هدف الفوز الحاسم في الدقيقة 96 في مرمى ماتشيدا زيلفيا الياباني.

وشكَّلت مساهمة اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا، خلال الوقت الإضافي، التي ربما كانت أهم تسديدةٍ في مسيرته، عاملًا حاسمًا في احتفاظ فريقه باللقب، ليصبح ثاني فريقٍ فقط ينجح في التتويج بالبطولة مرتين متتاليتين خلال الحقبة الحديثة.

وأصبح البريكان أول لاعبٍ من الأهلي يترشَّح لهذه الجائزة، وقد شارك في جميع مباريات الدوري، وسجل خمسة أهدافٍ، أسهمت في احتلال فريقه المركز الثالث، إلى جانب مساعدته في الفوز بكأس السوبر السعودية للمرة الثانية.

ومنذ انضمامه إلى صفوف المنتخب السعودي عام 2019، خاض اللاعب 80 مباراةً دوليةً، سجل خلالها 19 هدفًا. وفي مونديال 2026، شارك أساسيًّا في المباريات الثلاث للمنتخب السعودي، الذي ودَّع المنافسات من دور المجموعات.

أمَّا بيرانفاند «34 عامًا»، فقدَّم أداءً مميَّزًا في كأس العالم الأخيرة على الرغم من إخفاق المنتخب الإيراني في تجاوز دور المجموعات «بفارق الأهداف».

واختير أفضل لاعبٍ في مباراة بلجيكا بعد تصديه لسبع محاولاتٍ، وحرمانه ماكسيم دي كويبر من التسجيل من مسافةٍ قريبةٍ.

وخاض بيرانفاند، الذي يبلغ طوله 1.95 متر، أول مباراةٍ دولية له مع المنتخب الأول عام 2015، وأصبح الحارس الأكثر مشاركةً في تاريخ إيران برصيد 90 مباراةً، كما مثَّل المنتخب في آخر ثلاث نسخٍ من كأس آسيا وكأس العالم.

وبدأ الحارس مسيرته الاحترافية عام 2011، وقدَّم موسمًا مميَّزًا على مستوى الأندية، مع تراكتور، وساعد فريقه في بلوغ دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة، ليُنهي غيابًا استمر أربعة أعوامٍ عن البطولة، كما أسهم في ضمان التأهل المباشر للموسم التالي للمرة الثانية على التوالي بعدما أنهى الدوري المحلي في المركز الثاني.

ويُعدُّ بيرانفاند حارس المرمى الوحيد الذي ترشَّح لهذه الجائزة بعد السعودي محمد الدعيع الذي سبق له الترشُّح عام 1996، وهذه المرة الثانية التي يدخل فيها القائمة عقب ترشُّحه عام 2019.