أعلن الشاعر السعودي هادي بن مانع اليامي مشاركته في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته الـ 11، التي تنطلق 1 ديسمبر المقبل في الصياهد، شمال شرقي الرياض.

وكتب الشاعر السعودي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، نعلن مشاركتنا في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في شوط الرؤية وضح، وشوط مفاريد قعدان شقح، وشوط مفاريد قعدان شعل، وشوط مفاريد بكار وضح. أكبر مهرجانٍ في العالم للإبل طموحٌ لكل مستثمرٍ، وشرفٌ لكل مشاركٍ».

وكان الشاعر، صاحبُ البيت الشهير: «جيتك وأنا ضايق وناقصني فلوس.. ورجعت ناقصني فلوس وكرامة»، قد شارك في مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثامنة، سبتمبر الماضي .

وحصل اليامي على المركز الخامس في فئة «مفاريد بكار وضح» بالفردية «حمايا».

يذكر أن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يمتدُّ 40 يومًا، ويضمُّ أكثر من 70 شوطًا لمختلف ألوان الإبل وفئاتها.