يشارك الإسباني فرناندو ألونسو، والفرنسي سيباستيان لوب مع فريق أستون مارتن في النسخة المقبلة من رالي داكار الصحراوي، حسبما أعلنه الفريق البريطاني، الذي يستهلُّ بدوره مغامرته في أصعب الراليات، الثلاثاء.

وتُجرى نسخة عام 2027 من رالي داكار استثنائيًّا في البرتغال والمغرب، من 9 إلى 23 يناير المقبل، لتعذُّر تنظيمه في السعودية بسبب التطوُّرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وإلى جانب ألونسو، الفائز بلقب بطولة العالم لـ «فورمولا 1» مع فريق رينو عامَي 2005 و2006، ولوب، المتوَّج ببطولة العالم للراليات تسع مراتٍ، يجلس السائق البرازيلي لوكاس مورايس، بطل العالم للراليات الصحراوية، خلف مقود السيارة الثالثة.

وتقتصر خبرة ألونسو في رالي داكار على مشاركةٍ يتيمةٍ عام 2020 فقط حين حلَّ خلف مقود تويوتا في المركز الـ 13 بالترتيب العام النهائي، وتمكَّن من إنهاء إحدى المراحل الخاصَّة في المركز الثاني.

وكان الإسباني، البالغ 45 عامًا، مدَّد عقده مع أستون مارتن، المشارك في «فورمولا 1»، ليواصل تمثيل الفريق في الفئة الأولى.

وفي بيانٍ صادرٍ عن أستون مارتن، نُقِلَ عن ألونسو قوله: «بعد اتخاذ قرارٍ بمواصلة مسيرتي في فورمولا 1، فكَّرت مليًّا في رالي دكار».

وأضاف: «في النهاية، جاء القرار طبيعيًّا وتلقائيًّا. لقد أردت خوض التحدي بالكامل، والمشاركة في كلٍّ من فورمولا 1، ورالي دكار في العام نفسه».

وتابع: «في 2020، كان رالي دكار واحدًا من أكثر التجارب تطلُّبًا وإثراءً في مسيرتي المهنية. أكنُّ احترامًا كبيرًا لهذا الرالي والمتخصصين الذين يتقنون خباياه. تظل فورمولا 1 أولويتي، لكنني في المقام الأول سائق سباقاتٍ، ومثل هذه التحديات هي ما يجعلني أعشق المنافسة. أتطلَّع بشوقٍ لرؤية ما يمكننا تحقيقه».

ويعدُّ الإسباني من أعظم المواهب في عالم السباقات على الرغم من مرور 20 عامًا على ذروة مسيرته، كما فاز مرتين بسباق 24 ساعةً في لومان، وتُوِّج بلقب بطولة العالم للتحمُّل.

وفي الموسم الجاري، يحتل ألونسو المركز الـ 17 بترتيب السائقين في «فورمولا 1» في ظل الصعوبات التي يواجهها أستون مارتن مع القوانين التقنية الجديدة.

ويعود السائق إلى العمل مع مواطنه مارك كوما، الذي كان ملَّاحه في نسخة عام 2020.

وبخلاف ألونسو، يتمتَّع لوب، الذي كان بلا فريقٍ منذ انسحاب داتشيا، بخبرةٍ كبيرةٍ في داكار حيث وجد مع أستون مارتن وجهةً جديدةً ستتيح له على الأرجح مواصلة مسعاه للظفر باللقب، علمًا أن سجله يتضمَّن الفوز بـ 28 مرحلةً، واعتلاءَه منصة التتويج خمس مراتٍ.

وقال لوب، البالغ 52 عامًا: «الفوز برالي داكار أمرٌ بالغ الأهمية بالنسبة لي. لقد اقتربنا من تحقيق ذلك في مناسباتٍ عدة، ولدينا من الدافع ما يكفي لمواصلة العمل حتى نصل إلى هدفنا».

وأضاف السائق، الذي سيرافقه فابيان لوركان في مقعد الملاحة: «هدفنا هو الوصول إلى خط الانطلاق، ونحن على أتم الاستعداد للمنافسة على الفوز».

يذكر أن رالي داكار غادر القارة الإفريقية عام 2008 بسبب مخاوفَ من وقوع هجماتٍ إرهابيةٍ، وانتقل إلى أمريكا الجنوبية بين عامَي 2009 و2019 قبل أن تستضيفه السعودية في سبع نسخٍ متتاليةٍ، ابتداءً من عام 2020 وحتى يناير الماضي.