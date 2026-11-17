يعتمد المنتخب الأوزبكي الأول لكرة القدم، بقيادة مدرِّبه الإيطالي فابيو كانافارو، على مزيجٍ من المحترفين خارجيًّا، ولاعبي الدوري المحلي في مواجهة نظيره السعودي على أرض الدوحة، العاصمة القطرية، ضمن برنامج التوقُّف الدولي لشهر نوفمبر الجاري.

وتضمُّ القائمةُ المعلنة 30 لاعبًا، بينهم تسعة أسماءٍ تخوض تجاربَ احترافيةً خارج أوزبكستان، مقابل 21 يركضون في المسابقة المحلية.

ويتصدَّر المحترفين خارجيًّا إلدور شومورودوف، مهاجم إسطنبول باشاك شهير التركي، وزميله عباس فايزولاييف، لاعب الوسط، الذي يُمثِّل الفريق ذاته.

ومن إيران يحضر رستم أشورماتوف، مدافع استقلال طهران، وأوديلجون خامروبيكوف، لاعب وسط تراكتور.

وفي روسيا، ينشط جهانكير أوروزوف، مدافع روبين كازان، ومحمود محمدجانوف، مدافع دينامو محج قلعة.

وشملت الاستدعاءات أيضًا بيهرُوز كريموف، ظهير أيمن لوجانو السويسري، وعزيزجون جانييف، لاعب وسط بني ياس الإماراتي، وعمر علي رحمن علييف، لاعب وسط صباح الأذربيجاني.

أما الدوري المحلي، فيُمثِّل الرافد الأكبر للمنتخب، ويأتي باختاكور في مقدمة الأندية المساهمة بواقع خمسة لاعبين، يتوزَّعون على جميع الخطوط، بدءًا من فلاديمير نزاروف، حارس المرمى، ومعه شيرزود نصر اللهيف، الظهير الأيسر، ومحمد رسول عبد المجيدوف، قلب الدفاع، وأكمل موزجوفوي، لاعب الوسط، والجناح دوستون خامداموف.

ويُغذِّي نافباهور المنتخب بأربعة لاعبين، هم الجناح روسلانبيك جيانوف، وجاسور جلال الدينوف، وديور خولماتوف، لاعبا الوسط، وحسين نورشاييف، رأس الحربة.

ويسهم ناساف بثلاثة لاعبين، بينهم ثنائي الحراسة عبد الواحد نعمتوف وساماندار مرادباييف، إلى جانب ديلشود مرتضويف، الظهير الأيسر.

ويضمُّ دينامو سمرقند لاعبين مستدعين، هما إيديم نيمانوف، حارس المرمى، وعزيزبيك أمانوف، رأس الحربة، فيما يُمثِّل أجمك أولماليك الجناح نودير عبد الرزاقوف، والمهاجم عزيز خولموردوف.

وتتضمَّن القائمة أيضًا عزيزبيك تولكونبيكوف، لاعب وسط بونيودكور، وشيرزود إيسانوف، لاعب وسط بخارى، وبيهرُوز أوكتاموف، لاعب وسط سورخون، وأبروربيك إسماعيلوف، لاعب وسط نيفتشي فرغانة، وجيّوسجون ريزاكولوف، مدافع قيزيل قوم.

ويبرز غياب عبد القادر خوسانوف، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب حاجته لاستكمال التعافي من الإصابة.