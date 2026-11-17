يُجدِّد خمسة من لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الموعد أمام أوزبكستان عندما يلتقي المنتخبان في مباراةٍ تجريبيةٍ، الثلاثاء، على ملعب حمد بن جاسم في الدوحة، العاصمة القطرية.

ويبرز في القائمة محمد العويس، حارس المرمى، بوصفه الأكثر مشاركةً أمام الأوزبك، إذ خاض مواجهتين بإجمالي 180 دقيقةً، أسفرتا عن فوز الأخضر 3ـ2 و3ـ0 ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وهما المباراتان ذاتهما اللتان شهدتا مشاركة المهاجم فراس البريكان، لكنْ بعددٍ أقلَّ من الدقائق «111 دقيقةً».

ويتساوى ثلاثة لاعبين في عدد المشاركة أمام أوزبكستان بواقع مباراةٍ لكلٍّ منهم، لكنْ مع اختلاق دقائق المشاركة، وهم حسان تمبكتي «78 دقيقةً»، وسعود عبد الحميد «12 دقيقةً»، وعبد الله الحمدان «5 دقائق».

وفي المجمل، عرفت 12 مواجهةً بين المنتخبين السعودي والأوزبكي مشاركة 107 لاعبين، حسبَ إحصاءات الموقع الرسمي للمنتخب السعودي.

ويتصدَّر سعود كريري، اللاعب الدولي السابق، قائمة الأكثر ظهورًا أمام الأوزبك بمشاركته في ست مبارياتٍ، بينما يُعدُّ سلمان الفرج، الدولي السابق، صاحب الرصيد الأعلى من الأهداف بتسجيله أربعة أهداف.