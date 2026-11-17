أعلن متحف البحر الأحمر فتح باب التسجيل للمشاركة في المؤتمر الـ 12 للبحر الأحمر، الذي ينظم خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل.

ويستهدف المؤتمر الباحثين والأكاديميين وعلماء الآثار والمتخصصين في التراث والممارسين في القطاع الثقافي من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في أحد أبرز المحافل الدولية المتخصصة في دراسات البحر الأحمر على مستوى المنطقة.

ويُعقد المؤتمر في جامعة عفت تحت شعار «استكشاف سواحل البحر الأحمر»، استكمالًا لمحور الدعوة إلى تقديم الأوراق العلمية الذي يحمل العنوان ذاته، ويتناول البحر الأحمر بوصفه فضاءً حيويًّا تشكّل عبر قرون من التفاعل الثقافي والتاريخي والبيئي.

وسيتضمن البرنامج العلمي نقاشات متعددة التخصصات تستعرض الأهمية الأثرية والبحرية والثقافية للبحر الأحمر، من خلال محاور تشمل المشاهد الساحلية، ومسارات التبادل، والتراث الثقافي البحري والمغمور بالمياه، ودراسات المتاحف، والأبحاث البيئية، والعلاقة بين الإنسان وبيئة البحر الأحمر.

وتستضيف السعودية، الواقعة في قلب إقليم البحر الأحمر، النسخة الـ 12 من المؤتمر، التي ينظمها متحف البحر الأحمر تحت مظلة هيئة المتاحف، بالتعاون مع هيئة التراث وجمعية دراسات البحر الأحمر، فيما تحتضن جامعة عفت في جدة أعمال المؤتمر، ويؤكد المؤتمر مكانة السعودية بوصفها مركزًا رئيسًا لدراسات البحر الأحمر، من خلال تعزيز التعاون البحثي والحوار وتبادل المعرفة بين الخبرات المحلية والإقليمية والدولية.

وقال المهندس عبد الله بن عبد العزيز الحمّاد، الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف: «تفخر هيئة المتاحف باستضافة مؤتمر البحر الأحمر في السعودية التي تحتضن واحدة من أغنى البيئات الثقافية والبحرية في العالم، وعلى مدى أكثر من عقدين، أسهم هذا المؤتمر في دعم البحث العلمي الدولي المتخصص في البحر الأحمر، ويعكس تنظيمه من قِبل متحف البحر الأحمر التزامنا بتعزيز البحث العلمي، وتمكين تبادل المعرفة، وربط الخبرات السعودية بنظيراتها الدولية، ومن خلال مبادرات نوعية كهذه، نواصل الإسهام في إثراء المشهد الثقافي والبحثي في السعودية وخارجها».

ومنذ انطلاقته الأولى عام 2002 في المتحف البريطاني، رسَّخ مؤتمر البحر الأحمر مكانته منصةً دوليةً رائدة للبحوث متعددة التخصصات التي تتناول البحر الأحمر وأبعاده الثقافية والبيئية والبحرية، وعلى مدار الأعوام الماضية، استضافت المؤتمرَ مجموعةٌ من أبرز الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، من بينها جامعة ساوثهامبتون، وجامعة إكستر، وجامعة تبوك، وجامعة نابولي «لورينتالي»، وجامعة وارسو، ودار الشرق والبحر الأبيض المتوسط، وجامعة كريت، وآخرها الجامعة المستقلة في برشلونة بالتعاون مع المجلس الوطني الإسباني للبحوث، التي استضافت النسخة الـ 11 من المؤتمر عام 2024.

وتُمثل النسخة الـ 12 عودة مهمة للمؤتمر إلى السعودية، بعد استضافة جامعة تبوك للنسخة السادسة عام 2013، التي تناولت التفاعل الإنساني مع بيئة البحر الأحمر من منظور التاريخ والآثار والثقافة والدراسات البيئية.

ويأتي تنظيم متحف البحر الأحمر للمؤتمر في جدة امتدادًا لهذا الإرث العلمي، بما يعزز حضور السعودية مجددًا في صدارة الحوار الدولي حول التراث المشترك للبحر الأحمر، ومشاهده الثقافية، وتاريخه البحري.

واستنادًا إلى أكثر من 20 عامًا من التعاون الدولي، استقبلت نسخة هذا العام 180 مشاركة بحثية خضعت جميعها لعملية تقييم أكاديمي دقيقة، أسفرت عن قبول 66 ورقة بحثية و29 ملصقًا علميًّا، يمثل أصحابها 60 جامعة ومتحفًا ومؤسسة بحثية من أكثر من 20 دولة.

وسيتضمن البرنامج العلمي، إلى جانب ذلك، كلمات رئيسة وجلسات نقاش متخصصة، بما يعزز مكانة المؤتمر بوصفه أحد أبرز التجمعات العلمية الدولية، ويواصل المؤتمر تقليدًا علميًّا راسخًا يجمع نخبة من الخبراء والباحثين من تخصصات متنوعة، بهدف تعزيز التعاون، وتحفيز الأبحاث الجديدة، وتعميق الفهم المشترك لتراث البحر الأحمر.

ويمتد برنامج المؤتمر على مدى أربعة أيام، يجمع بين الجلسات العلمية والزيارات الميدانية إلى جدة التاريخية ومتحف البحر الأحمر، إضافة إلى زيارة أحد المواقع الأثرية القريبة من جدة.