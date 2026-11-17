في مدينة سان نازير، غرب فرنسا في منطقة بريتاني التاريخية، وُلد فيليب حميدو سليمان ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والمرشح لمنافسة السويسري جياني إنفانتينو على رئاسة الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» في أغسطس عام 1963، لأب من أصول إفريقية، حيث هاجر الجد إلى الأراضي الأوروبية منذ أعوام طويلة، ليستقر في الغرب الفرنسي بشكل دائم.

وفي مقاطعة لوار أتلانتيك، عاش فيليب ديالو مع أسرته حيث كان أبوه من أصل سنغالي بينما أمه فرنسية، وكان والده سليمان ديالو بطلًا سابقًا في الملاكمة ولعب تحت مظلة العلم الفرنسي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1960.

ومثل والده، تعلق فيليب بالرياضة منذ صغره لكنه اتجه إلى كرة القدم، إذ التحق بأكاديمية الناشئين والشبان لنادي نانت الفرنسي، لكنه لم يستمر طويلًا لاعبًا محترفًا، ليبتعد عن كرة القدم لاعبًا ويتجه إلى دراسة علوم الإدارة والقانون بشكل تنظيمي وأكاديمي.

وحصل ديالو على شهادة في القانون، كما تخرج لاحقًا في معهد العلوم السياسية بفرنسا، ليدخل بعدها مجال الرياضة وكرة القدم، من خلال عضوية رابطة الأندية المحترفة، من أجل الدفاع عن حقوق الفرق واللاعبين الفرنسيين.

ودخل فيليب ديالو معترك الكرة الفرنسية بشكل أكبر في تسعينيات القرن الـ 20، حيث ترأس الهيئة الممثلة لجميع الأندية الفرنسية المحترفة منذ عام 1992 حتى 2021، قبل أن يتولى منصب أمين صندوق الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إضافة إلى منصب نائب الرئيس خلال الفترة من 2021 حتى 2023.

وصعد ديالو بشكل لافت عام 2023، ليصبح رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، كما عمل عن قرب داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ تواجد ضمن غرفة فض النزاعات التابعة لـ «فيفا» كقاضٍ رسمي مستقبل، جنبًا إلى جنب مع مساهمته بشكل لافت في المجلس الاجتماعي للحركة الرياضية في فرنسا.

ومنذ عام 2003، أصبح فيليب ديالو يعمل مع «فيفا» عبر الهيئات القضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ما ساعده أيضًا في الحصول على ثقة أعضاء الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حين تولى رئاسة الاتحاد بشكل مؤقت مطلع عام 2023 بعد استقالة الرئيس السابق لو جريت بسبب بعض الأزمات، قبل أن ينتخب بشكل رسمي عام 2024 حتى عام 2028.

ويملك فيليب ديالو خبرة عريضة في الإدارة الرياضية دامت أكثر من عدة أعوام، إلا أنَّ اسمه ظهر أخيرًا بقوة من أجل منافسة جياني إنفانتينو على منصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان إنفانتينو المرشح الأوفر حظًا للفوز بمنصب رئاسة «فيفا» من جديد خلال الأعوام الماضية، إلا أنَّ عددًا من الاتحادات الرياضية أبدت اختلافها مع إنفانتينو، خاصة رؤساء الاتحاد الرياضية الأوروبية.

وتعمق الخلاف بشدة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وجياني إنفانتينو، بسبب محاولة السويسري خصخصة جزء من الحقوق التجارية لبطولات كأس العالم وبيعها لمستثمرين من القطاع الخاص، ما أدى إلى ظهور معسكر معارض كبير لإنفانتينو، سواء داخل أوروبا أو حتى خارجها.

وحصل ديالو على ثقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لذلك أصبح في حكم المؤكد حصوله على دعم جماعي من الاتحادات الأعضاء في «يويفا» والبالغ عددهم نحو 55 اتحادًا، لكنه سيكون مطالبًا أيضًا بالحصول على دعم أكبر من الاتحادات الأخرى من أجل منافسة إنفانتينو، والتفوّق عليه في منصب رئيس «فيفا».

يذكر أنَّ ديالو سيكون أمامه عدة أشهر، حتى ينجح في إقناع بقية الاتحادات والأعضاء بدعمه وتغيير مواقفهم، حتى يمكنه قلب الطاولة على إنفانتينو، وأن يصبح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل رسمي.