امتدَّت ملامح الهوية البصرية للعبة «جراند ثفت أوتو 6»، المعروفة بمختصر «GTA 6»، إلى المحتوى الرياضي بعد أن ظهرت في تصاميمَ لأندية أبها، والاتفاق، والخلود، والحزم، والخليج في توظيفٍ فني لعناصرها البصرية. أمَّا فريق ميامي هيت الأمريكي لكرة السلة، فيستعدُّ لخوض مباراةٍ باسم «فايس سيتي» ضمن شراكةٍ رسميةٍ معلنةٍ مع شركة «روكستار جيمز»، مطوِّرة اللعبة.

واستحضر أبها والحزم أسلوب أغلفة السلسلة عبر جمع صورٍ مرسومةٍ للاعبيهما داخل إطاراتٍ متعددةٍ، تتوسَّطها أسماء الناديين بخطوطٍ عريضةٍ، وخلفها الرقم الروماني «VI»، مع تدرُّجاتٍ لونيةٍ تجمع البنفسجي، والوردي، والبرتقالي.

ووضع الاتفاق متجره في قلب تصميمٍ مرسومٍ يحمل عبارة «خلكم على الموعد»، فيما جاء تصميم الخلود بشخصيتين مرسومتين، وخلفيةٍ تضم سياراتٍ، وأشجارَ نخيلٍ، وألوانَ الغروب. واستخدم الخليج عبارة «تدريبات الخليج» بالإنجليزية فوق الرقم «VI» ضمن مشهدٍ للاعبيه في الملعب.

وتعكس التصاميم السعودية استلهامًا فنيًّا لملامح اللعبة، ولا تثبت بحد ذاتها وجود شراكاتٍ بين الأندية وشركتها المطوِّرة.

وفي ميامي، يستضيف ميامي هيت فريق ميلووكي باكس، الأربعاء 18 نوفمبر، ضمن دوري المحترفين الأمريكي «NBA» تحت شعار «ليلة في فايس سيتي»، ويظهر باسم المدينة الافتراضية لليلةٍ واحدةٍ.

و«فايس سيتي» مدينةٌ خياليةٌ مستوحاةٌ من ميامي الأمريكية بطابعها الساحلي، وأشجار النخيل، وأضواء النيون، وتُشكِّل إحدى البيئات الرئيسة لأحداث اللعبة.

ويرتدي لاعبو فريق ميامي طقمًا خاصًّا بالمناسبة، ويخوضون المواجهة على أرضيةٍ صُمِّمت للحدث في صالة «كاسيا سنتر» مع فعالياتٍ وعروضٍ للجمهور، تستحضر عالم اللعبة، عشية إتاحة اللعب بها 19 نوفمبر.