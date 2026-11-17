صدر حكم بالسجن لمدة 11 شهرًا مع وقف التنفيذ بحق أحد مشجعي فريق أوفييدو الأول لكرة القدم، لإقدامه على توجيه إهانات وإيماءات عنصرية ضد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، في عام 2025، وفق ما أفاد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكر النادي الملكي، في بيان له: «أُدين المتهم بارتكاب جريمة كراهية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 11 شهرًا، إضافة إلى عقوبات أخرى تتضمن الحرمان من ممارسة حقوق معينة وغرامة مالية».

وأضاف: «وقف تنفيذ عقوبة السجن مشروط بعدم دخول الملاعب التي تلعب فيها منافسات رياضية رسمية لمدة عامين».

وطالبت النيابة العامة في منطقة أستورياس، شمال إسبانيا، بإنزال عقوبة السجن لمدة عام وغرامة تقارب 3000 يورو بحق هذا الشخص، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يوجه إهانات لمبابي أثناء إحدى المباريات، حيث أطلق «صيحات تحاكي أصوات القردة» وقام بـ«إيماءات تحقيرية ذات طابع عنصري».

وأشار ريال إلى أنَّ هذا الحكم، وهو الأول المتعلق بحوادث استهدفت مبابي مباشرة «ينضم إلى أحكام جنائية سابقة صدرت بحق متورطين في توجيه إهانات عنصرية للاعبي ريال مدريد».

وفي معظم هذه القضايا، كان المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، زميل مبابي، هو المستهدف.

وتأتي هذه الإدانة بعد أيام قليلة من تصريحات المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي، الذي أكد أنه لا يوجد برأيه «عنصرية في إسبانيا».

وجدَّد ريال «التزامه بمكافحة العنصرية والقضاء على أي سلوك عنصري في كرة القدم والرياضة»، وهو أمر لا تزال السلطات والمؤسسات الإسبانية تعجز عن تحقيقه، على الرغم من صدور أحكام قضائية عديدة تُدين مثل هذه الممارسات.