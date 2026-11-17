يعتزم الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، منح أحمد شراحيلي دقائق لعبٍ أمام العُلا في المواجهة التجريبية التي تجمع الفريقين، الأربعاء، ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الجارية حاليًّا، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن فيسينج يسعى للوقوف على جاهزية شراحيلي، وتقييمه فنيًّا وبدنيًّا ضمن خطوات إعادته تدريجيًّا للمشاركة في المواجهات الرسمية بعد استئناف المنافسات.

وغاب اللاعب عن المشاركة مع الاتحاد بعد تعرُّضه لتمزُّقٍ في وتر العضلة الشظوية الطويلة بالكاحل أثناء تنفيذه برنامجًا تحضيريًّا فرديًّا، مطلع يوليو الماضي، برفقه مدربه الشخصي، في موضعٍ لم يسبق له التعرُّض للإصابة فيه من قبل.

وسبق لشراحيلي أن عاد تدريجيًّا إلى المشاركة مع الفريق في الموسم الماضي عقب إجراء عمليةٍ جراحيةٍ في الرباط الصليبي، حيث خاض 20 مباراةً في مختلف المسابقات، علمًا أن ظهوره الأخير بقميص «النمور» يعود إلى 4 مايو الماضي.

ويفتقد الاتحاد، في فترة التوقف الدولية الجارية، ستة لاعبين لارتباطهم بمنتخبات بلادهم، هم المغربي يوسف النصيري، والسنغالي ديون لوبي، ومختار علي، وفارس عابدي، وأحمد الغامدي، ومروان الصحفي.