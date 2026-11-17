أوضح الألماني يورجن كلوب أنَّه لن يشكك أحد في منتخب بلاده الأول لكرة القدم بعد اكتساحه ضيفه الهولندي 5ـ0، الإثنين، في الجولة السادسة والأخيرة ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ودخل الألمان المباراة في برلين وهم في المركز الثالث بالمجموعة، لكنهم أنهوا المنافسات في الصدارة بعد الفوز الكبير، ليبلغوا ربع النهائي رفقة هولندا ذاتها.

وتولى المدرب السابق لليفربول الإنجليزي تدريب المنتخب الألماني خلال الصيف بعد خروج أبطال العالم أربع مرات من كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي من الأدوار المبكرة.

وكُلّف كلوب بتحسين نتائج ألمانيا المتراجعة، وحصل على عقد يمتد حتى كأس العالم 2030، وقال إنَّ فريقه قادر على تحقيق إنجاز كبير.

وصرّح كلوب لقناة «إيه آر دي»: «سيعود الجميع إلى منازلهم وهم يبتسمون، وعلى مدى الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة على الأقل، لن يشكك أحد في المنتخب الألماني».

وتابع «بدلًا من ذلك، سيفكرون: هذا قد يتحول فعلًا إلى شيء كبير ولدينا لاعبون رائعون وشخصيات مميزة»، مضيفًا «اللاعبون أنفسهم يفاجئون أنفسهم».

وبدا المنتخب الألماني في بعض فترات المباراة خارج المتناول، إذ اخترق دفاعات هولندا بسهولة، علمًا بأن المنتخب الهولندي لم يتعرض لأي هزيمة في دوري الأمم هذا الموسم.

وسجَّل فلوريان فيرتس هدفين، فيما أحرز ديري شيرهانت ونيكو شلوتربيك وبرايان جرودا الأهداف الأخرى، كما صنع الأخير هدفين.

وجاءت مباراة الإثنين بعد 150 يومًا من خسارة ألمانيا أمام باراجواي في دور الـ32 من كأس العالم.

وثمَّن كلوب اللاعبين الحاضرين كما في مستقبل تشكيلته، قائلًا «لدينا هنا بعض اللاعبين المذهلين، كما أنَّ الجيل المقبل في طريقه للانضمام».

وخصّ كلوب بالثناء جرودا وشيرهانت، اللذين منحهما المشاركة الدولية الأولى مع المنتخب الألماني، قائلًا: «يا لهما من لاعبين. لكن حجم العمل الذي يبذلانه هائل. هذا ما يحدد هوية الفريق، والكثير غيرهم يستطيعون اللعب أيضًا».

ولا يزال منافس ألمانيا المقبل غير معروف، إذ ستسحب القرعة في سويسرا الجمعة، لكن قد يواجه أبطال العالم إسبانيا، أو البرتغال، أو بلجيكا.

وعلّق كلوب: «ألقيت نظرة على الأمر وإنه مسار صعب جدًّا أنا أتطلع إليه».