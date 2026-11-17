يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، عند الـ 04:00 من عصر الثلاثاء، مواجهته التجريبية الثانية أمام الكويت على ملعب نادي الاتفاق بالدمام في ختام معسكره الإعدادي الذي يُنظَّم حاليًّا في المنطقة الشرقية.

ميدانيًّا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية، الإثنين، تحت إشراف الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب المنتخب، والجهاز الفني المساعد. وطبَّق المدرب خلالها بعض الخطط الفنية، والتدريبات التكتيكية قبل أن يفرض مناورةً على منتصف مساحة الملعب، ختمها بتدريباتٍ على الكرات الثابتة.

وكان المنتخب السعودي تغلَّب على الكويت 1ـ0 في المباراة التجريبية الأولى، الجمعة الماضي، ضمن المعسكر. وسجل هدف الأخضر سعد المطيري عند الدقيقة 70.

وأشرك الإيطالي لويجي دي بياجو في اللقاء قائمةً مكوَّنةً من يزن الرويلي في حراسة المرمى، محمد برناوي، راكان الغامدي، سعود سالم، عوَّاد أمان، تركي الشعيفان، جواد آل منصور، إياد هوسا، سعد حقوي وثامر الخيبري.