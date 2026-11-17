جري راغد النجار، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، مساء الثلاثاء، كشفًا طبيًّا أخيرًا بمستشفى «سبيتار» في الدوحة، العاصمة القطرية، للاطمئنان على موضع العملية الجراحية التي أجراها في الركبة، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن نتيجة فحص النجار من قِبل الطبيب المعالج سُتحدِّد مسار البرنامج في الأيام المقبلة. وسيبدأ اللاعب الدخول في التدريبات الجماعية، السبت، في الرياض حال تلقي الضوء الأخضر من قِبل الطبيب.

وأجرى النجار «29 عامًا» عمليةَ رباطٍ صليبي ثانيةً في مستشفى «سبيتار»، 1 مارس الماضي، غاب على إثرها عن المشاركة مع الفريق فيما تبقَّى من منافسات الموسم الماضي. بعدها، دخل فترة علاجٍ قبل أن يواصل برنامج التأهيل الذي تجاوزت مدته تسعة أشهرٍ.

ويُعدُّ راغد الحارس الثالث في النادي العاصمي بعد البرازيلي بينتو «الأساسي»، ونواف العقيدي «البديل»، ولعب منذ الانتقال إلى النصر صيف 2023 قادمًا من التعاون 11 مباراةً، خرج في ستٍّ منها بـ «كلين شيت» قبل أن يقتصر دوره مع الفريق على الجلوس احتياطيًّا، أو الخروج من قوائم المباريات فقط، فضلًا عن خوض التدريبات.

وكانت آخر مباراةٍ شارك فيها النجار حارسًا أساسيًّا مع فريقه أمام الرياض «دوريًّا»، 20 سبتمبر 2025، وانتهت بفوز النصر 5ـ1.