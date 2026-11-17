يواجه فريق القادسية الأول لكرة القدم للسيدات نظيره ميلان الإيطالي، الأربعاء، في مباراةٍ تجريبيةٍ، تحتضنها مدينة ميلانو ضمن معسكر الفريق الخارجي خلال فترة التوقُّف التي تمتدُّ حتى 11 ديسمبر المقبل.

ودشَّن الفريق السعودي تدريباته في ميلانو بحصةٍ، شهدت مناورةً داخليةً لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، والحفاظ على نسق المباريات قبل استئناف الاستحقاقات الرسمية.

ويأتي المعسكر في وقتٍ ينافس فيه القادسية بقوةٍ على لقب الدوري السعودي الممتاز للسيدات، إذ يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 16 نقطةً بعد مرور سبع جولاتٍ، متأخرًا بفارق نقطتين فقط عن النصر المتصدر، حيث حقق خمسة انتصاراتٍ، وتعادلًا واحدًا، مقابل خسارةٍ، وسجل هجومه 31 هدفًا بوصفه أقوى خط هجومٍ في البطولة حتى الآن.

كذلك، يواصل الفريق مشواره في كأس الاتحاد السعودي للسيدات بعد تأهله إلى الدور ربع النهائي إثر فوزه الكبير على اليرموك 13ـ0، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع الأهلي في الدور المقبل.

ويستأنف القادسية مبارياته الرسمية عقب فترة التوقف بمواجهة العلا، 11 ديسمبر، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الممتاز للسيدات.