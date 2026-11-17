رصدت محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، خلال نوفمبر الجاري، ولادتين جديدتين للغزال العربي، المعروف محليًّا باسم «الإدمي»، في إطار جهودها المستمرة لتنفيذ برنامج إعادة توطين الكائنات الفطرية، وتعزيز التنوُّع الأحيائي، واستعادة التوازن البيئي في المحمية.

ويُعدُّ الغزال العربي من الأنواع المستهدفة ضمن برامج إعادة التوطين، ويُصنَّف وفق القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة «IUCN» ضمن فئة الأنواع المعرَّضة للخطر، إذ تلد أنثى الغزال العربي عادةً صغيرًا واحدًا في المرة الواحدة، ما يمنح تسجيل الولادتين أهميةً إضافيةً في جهود المحافظة على هذا النوع.

وسبق للمحمية أن سجلت حالات ولادةٍ للغزال العربي خلال 2024 ضمن جهودها الرامية إلى إكثار الأنواع الفطرية، وإعادة توطينها، فيما تُمثِّل الولادتان الجديدتان مؤشِّرًا على نجاح برامج الرعاية والتكاثر، ومدى ملاءمة الموائل الطبيعية داخل المحمية لاحتضان هذه الأنواع، واستمرار تكاثرها.

وتواصل هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية تنفيذ برامجها ومبادراتها الهادفة إلى حماية الحياة الفطرية، وتنمية الموائل الطبيعية، وإعادة توطين الأنواع المحلية في بيئاتها الأصلية، بما يسهم في تعزيز التوازن البيئي، وإثراء التنوع الأحيائي، وتحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية في السعودية.