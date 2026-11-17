تدرس شركة «إتش دي فينتشرس» السعودية تشكيل تكتلٍ اقتصادي من أجل تقديم عرضٍ إلى بنك «جولد مان ساكس» للاستحواذ على نادي إشبيلية الإسباني، المعروضة أسهمه للبيع، وفقًا لصحيفة «ABC» الإسبانية بقسمها الأندلسي، الثلاثاء.

ويتقدَّم الويلزي جاريث بيل، لاعب فريق ريال مدريد وتوتنام السابق، أعضاء التكتل الراغب في الاستحواذ على إشبيلية، برفقة الشركة المملوكة لمنصور وحيدر سيد.

ويرغب نادي إشبيلية في بيع حصةٍ كبرى في النادي لجلب رؤوس أموالٍ قادرةٍ على حل مشكلة ديونه التي تقلَّصت الصيف الماضي، لتصل إلى نحو 60 مليون يورو.

ويلزم النادي مبلغ 84 مليون يورو لإنهاء الإصلاحات داخله، ولأجل ذلك يبحث مسيِّروه عن مستثمرين يضخون رؤوس الأموال في خزينته.

ويجتمع أعضاء مجلس إدارة النادي، 10 ديسمبر المقبل، لمناقشة سبل التوصُّل إلى حلٍّ للأزمة المالية، إذ من المتوقَّع أن يشهد إشبيلية خسائرَ تصل إلى 24 مليون يورو.