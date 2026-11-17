لم تكن دموع الطفل موسى زكريا مجرَّد مقطعٍ عابرٍ في فضاء منصَّات التواصل الاجتماعي، بل تحوَّلت إلى قضيةٍ، استقطبت اهتمام الوسط الرياضي بعد أن اختلطت فيها براءة الحلم بمرارة الاستبعاد، لتفتح بابًا واسعًا للنقاش حول احتضان المواهب الناشئة، ومراعاة الظروف الإنسانية، والضوابط الفنية والتنظيمية في الأندية.

وبدأت القصة عندما ظهر موسى، لاعب كرة السلة من مواليد 2013، في مقطع فيديو متأثِّرًا، يروي فيه تفاصيل استبعاده مرتين من فريق اللعبة في نادي العلا، معبِّرًا عن حزنه لعدم منحه فرصة مواصلة ممارسة الرياضة التي يحلم بالتميُّز فيها.

وأوضح الطفل، أن النادي أبلغه بحاجته إلى لاعبين من مواليد 2014، قبل أن يكشف عن ظروفه الأسرية: بوفاة والده، وأنه الابن الوحيد لأسرته.

ولم تمر مناشدة موسى مرورًا عاديًّا، إذ سرعان ما انتشر المقطع على نطاقٍ واسعٍ، وتفاعل معه رياضيون وإعلاميون ومستخدمون لمنصَّات التواصل الاجتماعي، مستحضرين الجانب الإنساني في حكايته، ومطالبين بمنحه فرصةً جديدةً لتحقيق حلمه، في وقتٍ اتَّجهت فيه نقاشاتٌ أخرى إلى البحث عن التفاصيل الفنية، واللوائح التي تحكم تسجيل اللاعبين في الفئات السنية.

وفي خضم هذا التفاعل، جاء رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ليمنح القصة منعطفًا جديدًا حيث علَّق على مناشدة الطفل عبر حسابه قائلًا: «حبيبي ولدي أتواصل مع عبد الرحمن الحمود عندي». في إشارةٍ إلى التحرك لتلبية طلبه ومساعدته.

وحظي التعليق بتفاعلٍ لافتٍ، متجاوزًا 3.2 مليون مشاهدةٍ، و11 ألف إعجابٍ، وأكثر من 1200 إعادة نشرٍ، إلى جانب مئات الردود.

وفي خطوةٍ عكست انتقال القصة من مساحة التعاطف الرقمي إلى المبادرة على أرض الواقع، استقبلت أكاديمية الوادي في المدينة المنورة الطفل موسى وسط ترحيبٍ وتصفيقٍ من اللاعبين الذين احتفوا بقدومه، وأهدوه قميص الأكاديمية، و«بطاقة لاعب»، في مشهدٍ أعاد إليه شيئًا من فرحة الانتماء إلى الملعب، وفتح أمامه نافذةً جديدةً لمواصلة ممارسة اللعبة.

في المقابل، أوضحت لـ «الرياضية» مصادرُ في نادي العلا، أن قرار استبعاد اللاعب لم يكن مرتبطًا بظروفه الأسرية، وإنما استند إلى تقييم الجهاز الفني لمستواه البدني والفني، فضلًا عن الضوابط المنظِّمة لتسجيل اللاعبين غير السعوديين في لوائح الاتحاد السعودي لكرة السلة التي تسمح بتسجيل لاعبين من فئة المواليد ضمن دوري الأشبال تحت 14 عامًا.

وذكرت المصادر، أن موسى استُبعد في الموسم الماضي للأسباب ذاتها قبل أن تتواصل والدته مع إداريي الفريق، مطلع الموسم الجاري، وتطلب منحه فرصةً أخرى مراعاةً لظروفه الأسرية، وهو ما استجاب له النادي، إذ أتاح له فرصةً جديدةً، خضع بعدها للتقييم الفني.

وبين رواية الطفل، وتوضيح النادي، تواصل التفاعل عبر منصة «إكس» متجاوزًا حدود التعاطف مع المقطع إلى نقاشٍ أوسعَ بشأن آليات اكتشاف المواهب ورعايتها، والتوازن بين المعايير الفنية والاعتبارات الإنسانية، خاصَّةً في الفئات العمرية الصغيرة، مع التأكيد على أن الطريق إلى احتضان الموهبة لا يتوقف عند نتائج التقييم وحدها، بل يمتدُّ أيضًا إلى أهمية منح الصغار المساحة الكافية للتعلُّم والتطوُّر، وحماية شغفهم من أن ينطفئ في بدايات الطريق.