القاهرة ـ أحمد مختار

جلس في مدرجات ملعب برلين الأولمبي وهو لاعب في فريق تحت 17 عامًا بنادي فيكتوريا 1889، وقال لصديقه: «أعد أنك ستراني في أحد الأيام أقف على هذا العشب»، وبعد أعوام طويلة وقف على العشب نفسه بقميص «المانشافت»، وكان ديري شيرهانت، مهاجم منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، مثل من يكتب وعده على حجر لا يحتاج إلى من يذكّره به، إذ يتذكره الحجر نفسه.

وُلد ديري ليونيل شيرهانت في 10 نوفمبر 2002 في العاصمة برلين، وحظي منذ بداية مسيرته بدعم مستمر من أسرته ووالديه خاصة والدته التي تحضر جميع مبارياته، أما جده فقال عنه بعد مباراة هولندا إنَّه يريد الحديث معه وإنه «طاف برلين كلها من أجله سعادة بتألق حفيده الدولي».

بدأ مشواره في ناديي فيكتوريا 1889 وتنس بوروسيا برلين، ثم انتقل إلى نادي برلينر سبورت كلوب، ولم يلتحق بأكاديمية ناشئين رسمية في برلين، ثم دخل صفوف هيرتا برلين في 2020 وعمره 18 عامًا، وقيل له في بداية مسيرته إنَّ إمكاناته متواضعة ولا يمكنه تجاوز دوري الدرجة الرابعة، وقال عن ذلك: «قيل لي قبل عدة أعوام إنني لن أصبح محترفًا، ثم أصبحت محترفًا، وبعدها قال بعضهم إنَّ موهبتي محدودة وإنَّ مستواي في الدرجة الرابعة على الأكثر»، ولكن الفتى سار في دربه ولم يحبطه كلام المثبطين واضعًا الحكمة الألمانية الشهيرة «لا تستسلم، ما زال أمامك وقت لتبدأ من جديد» نصب عينيه.

في أيام الإغلاق بسبب كورونا كان يتسلق أسوار الملاعب المغلقة ليتدرب وحده، وصار ملعب تنس بوروسيا في شارع كولر فيج بيته، وإذا جاء موظفو البلدية ركض إلى الملعب التالي وهو ملعب توس مكابي برلين، وعلَّق على جدار شقته أوراقًا كتب عليها «أقوى» و«أفضل»، ودوَّن أهدافه بإشارة في كل خانة، وقبل موسم 2021ـ2022 في دوري الدرجة الرابعة وضع هدفًا بتسجيل 15 هدفًا بعد أن حسب عدد أهداف المهاجم يسيك نجانكام قبل أن يوقع عقده الاحترافي، وسجَّل في الدوري المحلي 30 هدفًا في 55 مباراة.

في صيف 2025، استغلَّ ديري شيرهانت الشرط الجزائي في عقده مع نادي هيرتا برلين، ليدفع ممثلوه مليوني يورو لدى الاتحاد الألماني لكرة القدم، وينتقل رسميًّا إلى صفوف فريق فرايبورج.

كانت خطوة غير متوقعة، وتألق بشكل لافت مع فريقها الأبرز، هيرتا، لعدة أعوام، حتى أصبح أحد نجوم الفريق الأول للنادي.

ظهر للمرة الأولى مع هيرتا في الدوري الألماني في أغسطس 2022 أمام آينتراخت فرانكفورت، وربطته بالمدرب بال دارداي علاقة وصفتها الصحف بأنها «حب وكراهية»، ولعب 62 مباراة في الدرجة الثانية وسجَّل تسعة أهداف وخاض 12 مباراة في كأس ألمانيا وسجَّل 3 أهداف.

ثم انتقل إلى فرايبورج في يوليو 2025 مقابل 2 مليون يورو وسجَّل في 41 مباراة بالدوري 6 أهداف، وخلال الموسم الجاري أحرز هدفين وصنع 4 أهداف في 9 مباريات، ويتقاضى نحو 1.3 مليون يورو سنويًّا.

يعشق الفتى الأسمر هواية القراءة إذ يقضي أوقات فراغه في قراءة السير الذاتية للاعبي كرة القدم، منها كتاب «قلب أسد» لقدوته السابق ممفيس ديباي بالإنجليزية وكان يبحث عن معاني الكلمات التي لا يعرفها، وكتاب فيليب لام «الفرق الدقيق» وكتاب «الأخوان بواتنج».

الليلة الماضية وعلى مسرح برلين الدولي في أول مباراة له أمام هولندا مع المنتخب الألماني، وهي مباراته الدولية الرابعة تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، أرسل جوشوا كيميتش كرة إليه في منطقة الجزاء فراوغ بحركة واحدة وسدَّد بقدمه اليمنى في الزاوية العليا اليمنى ليضع ألمانيا في المقدمة، وقال بعد المباراة: «كان لا يمكن أن يكون أفضل من هذا، هذا لا يُصدَّق، أنا سعيد للغاية»، وعندما تريد شيئًا، يتآمر الكون كله لمساعدتك على تحقيقه، فالمدينة التي شهدت أحلامه الأولى أصبحت اليوم شاهدة على تحقيقها.