طلب الجهاز الطبي في نادي أبها، أن يُكمِل باسل السيالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، فترة الراحة التي حدَّدها له الطبيب المعالج قبل إجراء كشفٍ بالأشعة على موضع العملية الجراحية التي خضع لها في منطقة الحوض، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأكد المصدر ذاته، أن السيالي، الذي أمضى نحو شهرٍ ونصف الشهر منذ إجراء العملية الجراحية، بدأ في التعافي التدريجي، لكنَّ الطبيب سبق أن طلب منه الالتزام بالراحة التامَّة لمدة ثلاثة أشهرٍ، ليخضع بعدها لكشفٍ طبي، ستُحدِّد نتيجته أمرَ عودته إلى التدريبات، أو الاستمرار في مرحلة التأهيل العلاجي.

من جانبه، رفض الكرواتي تيو بيريجا، مدرب فريق أبها، إجراء مواجهاتٍ تجريبيةٍ خلال فترة التوقُّف الجارية لانتظام المنتخب السعودي بمعسكرٍ في الدوحة، العاصمة القطرية، ضمن «أيام فيفا» الدولية، سعيًا منه لتجهيز اللاعبين المصابين، إلى جانب افتقاده ثلاثة آخرين بسبب انتظامهم مع منتخبات بلادهم دوليًّا.

وكانت إدارة النادي الجنوب حدَّدت 20 نوفمبر الجاري موعدًا لانتظام الدوليين الثلاثة: المدافع الكوراساوي جوريان جاري، والفرنسي دونوفان ليون، حارس المرمى، وعمار اليهيبي، المنتظم مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا.

ويفتتح أبها مواجهاته الدورية بعد استئناف المنافسات بلقاء الشباب، 26 نوفمبر، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في المحالة ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الفريق المركز الأخير في قائمة الدوري برصيد ثلاث نقاطٍ بعد التعادل مع الخليج، والدرعية، والاتحاد، والخسارة في ثماني مبارياتٍ، ويملك مواجهةً مؤجَّلةً أمام الخلود.