تولى رئاسة النادي في يوليو 2023، بعد فوزه بالانتخابات، ومنذ ذلك الحين تركزت إدارته على فرض الحوكمة والانضباط المالي، ونجح في حصول ناديه أكثر من موسم على شهادة الكفاءة المالية التي تصدر من قبل وزارة الرياضة، وأولت إدارته اهتمامًا ملحوظًا بالألعاب الفردية والجماعية والفئات السنية، وحقق النادي في عهده إنجازات بارزة في رياضات السباحة واليد والفئات السنية لكرة القدم متمثلة في تتويج فريق الناشئين بلقب بطولة دوري الدرجة الأولى تحت 15 عامًا، ونال النادي المرتبة الرابعة على مستوى السعودية في المسؤولية الاجتماعية، إلا أنَّ الفريق الأول لكرة القدم لا تزال نتائجه متأرجحة.

ضيف «الرياضية» في هذا الحوار الدكتور حسن الخميس، رئيس نادي العدالة، يعترف بعدم رضاه عن نتائج الفريق الأول منذ بداية الموسم، مؤكدًا أنها لا تتناسب مع طموحات النادي وجماهيره.

01

كيف تقيّم مسيرة فريق العدالة لكرة القدم منذ بداية الموسم؟

بكل تأكيد، النتائج التي تحققت حتى الآن لا تتناسب مع طموحات العدالة ولا مع تطلعات جماهيره، ولا تعكس الإمكانات والجهود التي بُذلت قبل بداية الموسم، نحن في مجلس الإدارة لا ننظر إلى النتائج بمعزل عن الأداء والعمل، ندرك أنَّ هناك جوانب لم ترتقِ إلى المستوى المأمول.

02

ما طموحاتكم كإدارة تدير شؤون النادي؟

طموحنا كان ولا يزال المنافسة وتقديم فريق يليق باسم العدالة وتاريخه وجماهيره، ونعمل على مراجعة المرحلة الماضية بكل شفافية ومسؤولية، من أجل تصحيح المسار.

03

فريق العدالة يعاني من تذبذب في المستوى والنتائج السلبية.. أين تكمن المشكلة؟

ليس من الموضوعية اختزال المشكلة في جانب واحد أو تحميل المسؤولية لطرف بعينه، كرة القدم منظومة متكاملة تبدأ من التخطيط والاختيارات الفنية، مرورًا بالإعداد والتعاقدات، وانتهاءً بأداء اللاعبين داخل الملعب، بالتأكيد هناك جوانب تحتاج إلى مراجعة وتطوير، نحن لا نتهرب من مسؤوليتنا الإدارية، لكن المطلوب الآن تشخيص دقيق وموضوعي لأسباب التراجع، بعيدًا عن القرارات الانفعالية أو البحث عن شماعة لتعليق الإخفاقات عليها، أؤكد أنَّ لدينا الثقة الكاملة في الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على تجاوز هذه المرحلة والعودة بالفريق إلى المستوى الذي نطمح إليه.

04

هل أنتم راضون عن العمل الذي يقدمه البرتغالي رودولفو كوريا مدرب الفريق؟

نحن في مجلس الإدارة نثق ثقة كبيرة في رودولفو كوريا، مدرب الفريق، وفي قدراته الفنية والعمل الذي يقدمه، نؤمن أنه يمتلك الرؤية والخبرة اللازمة لقيادة فريقنا نحو تحقيق التطلعات، وندرك أنَّ كرة القدم تمر بمراحل من التذبذب في النتائج والمستويات، وهذا أمر وارد في مسيرة أي فريق، لكننا نؤكد أنَّ ثقتنا بالجهاز الفني قائمة، نعمل معه بروح الفريق الواحد لتجاوز هذه المرحلة وتحسين النتائج، الاستقرار الفني يمثل أحد العناصر المهمة للنجاح، ونحن حريصون على توفير الدعم للجهاز الفني حتى يحقق الأهداف المنشودة.

05

هل التعاقدات المحلية والأجنبية جاءت وفق تطلعات النادي؟

نحن نثق ثقة كبيرة في جميع اللاعبين المحليين والأجانب، ونؤمن بما يمتلكونه من إمكانات وقدرات فنية تؤهلهم إلى تقديم مستويات أفضل، لا يمكن الحكم على جودة أي مجموعة من خلال مرحلة أو نتائج محددة، الفريق منظومة واحدة، والنجاح مسؤولية مشتركة بين الجميع، الإدارة تقف خلف اللاعبين والجهاز الفني، وتوفر لهم الدعم والثقة اللازمين، ونتطلع إلى أن نشهد في المرحلة المقبلة انعكاس هذه الثقة على أرض الملعب.

06

ماذا عن الفترة الشتوية.. وهل هناك تغييرات في عناصر الفريق؟

قبل فتح الفترة الشتوية المقبلة، دعني أؤكد أنَّ هناك تقييمًا كاملًا لاحتياجات الفريق، بالتنسيق مع الجهاز الفني، بما يخدم مصلحة النادي ويعزز قدرته التنافسية، دون أن يعني ذلك التشكيك في إمكانات العناصر الموجودة حاليًّا.

07

ما أهداف العدالة الموسم الجاري؟

طموح نادي العدالة لا يتوقف عند مجرد المشاركة أو الاكتفاء ببناء فريق للمستقبل، نحن نعمل وفق رؤية تجمع بين المنافسة في الموسم الجاري حاليًّا، وتأسيس فريق يمتلك مقومات الاستمرارية والتطور في المواسم المقبلة.

08

هل وضعتم الصعود إلى دوري روشن السعودي أحد أهدافكم في الإدارة؟

الصعود إلى دوري روشن هدف مشروع وطموح نتطلع إليه، لكن تحقيقه يتطلب عملًا متكاملًا واستقرارًا فنيًّا وإداريًّا وتوفير الإمكانات اللازمة، لن نتخلى عن طموحاتنا، وفي الوقت نفسه نحن حريصون على ألا تكون قراراتنا قصيرة المدى على حساب مستقبل النادي.

09

هل لديكم خطوات عملية تعيد الفريق إلى المسار الصحيح؟

هناك متابعة مستمرة للأداء الفني، وتقييم لاحتياجات الفريق، وتنسيق متواصل مع الجهاز الفني والإداري، إلى جانب دراسة خيارات التدعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية، النادي ليس ملكًا لمجلس الإدارة أو شخص بعينه، هو كيان رياضي يمثل جماهيره ومحبيه وأبناء محافظة الأحساء جميعًا، نعمل من أجل تحقيق نتائج إيجابية وبناء فريق يعكس طموحات الجماهير، كما أنَّ المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع، النادي يحتاج إلى دعم جماهيره ووقوفها إلى جانب الفريق.

10

رسالة توجهها إلى جماهير النادي في ظل النتائج السلبية حاليًّا؟

جماهير العدالة تستحق منا الكثير، وندرك حجم عدم رضاها عن النتائج الحالية، كما نتفهم تطلعاتها وحرصها على رؤية فريقها في المكانة التي يستحقها، أقول لهم إننا نتحمل مسؤوليتنا، ولا نبحث عن تبريرات، ونعمل على معالجة أوجه القصور بكل جدية.