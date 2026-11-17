يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراته التجريبية أمام نظيره الأوزبكي، الثلاثاء، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، العاصمة القطرية، بتشكيلةٍ أساسيةٍ طالتها خمسة تغييراتٍ مقارنةً بتلك التي فازت 3ـ2 على كوريا الجنوبية، الجمعة الماضي.

وتضمَّنت التغييرات الظهور الدولي الأول لحامد يوسف، حارس المرمى، الذي اختاره اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب الأخضر، أساسيًّا على حساب محمد العويس، الأساسي في اللقاء الأخير، والمستبعد من قائمة لقاء أوزبكستان.

وإلى جانب يوسف، دخل الرباعي سعود عبد الحميد، مصعب الجوير، أحمد الغامدي وفراس البريكان في التشكيل الأساسي بدلًا من محمد أبو الشامات، محمد القحطاني، محمد كنو وعبد الله الحمدان.

في المقابل، يشارك ستة لاعبين أساسيين للمباراة الثانية تواليا، هم عبد الإله العمري، حسان تمبكتي، ناصر الدوسري، مروان الصحفي، متعب الحربي وعبد الله الخيبري.

وتألَّفت قائمة الاحتياط من 11 لاعبًا، هم عبد القدوس عطية، علي لاجامي، عبد الله الخطيب، نواف بوشل، مختار علي، محمد كنو، محمد الكويكبي، فارس عابدي، تركي العمار، زياد الجهني وعبد الله الحمدان.