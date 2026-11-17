يخوض فريق القادسية الأول لكرة القدم مواجهةً تجريبيةً أمام الرفاع البحريني، الأربعاء 18 نوفمبر، على ملعب أرامكو الجديد في الخُبر، بحضور جماهيري محدودٍ، يقتصر فقط على الدعوات الخاصة.

ويظهر القادسية للمرة الأولى على أرضية معقله الجديد ضمن الاختبارات التشغيلية الممهدة لافتتاحه.

وتشهد المباراة الظهور الأول للإسباني ناتشو فرنانديز، قائد الفريق، بعد تعافيه من الإصابة، وانخراطه في التدريبات الجماعية عقب غيابٍ استمر نحو شهر ونصف الشهر.

ويعود ناتشو إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة مفصل القدم التي تعرَّض لها مطلع أكتوبر الماضي خلال مواجهة الشباب في الدوري، وأبعدته عن سبع مبارياتٍ رسميةٍ في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

ويحتل القادسية المركز الثاني في دوري روشن السعودي برصيد 28 نقطةً من 12 مباراةً، بفارق نقطتين خلف الهلال المتصدر، ويتأهب لاستئناف مشواره الرسمي بمواجهة شباب الأهلي الإماراتي، 24 نوفمبر الجاري، في دوري أبطال آسيا للنخبة قبل ملاقاة الفيحاء محليًّا على ملعب أرامكو في أول ظهورٍ رسمي له على أرضه.

ويُعدُّ ملعب أرامكو، في شمال مدينة الخبر، المعقل الرسمي الجديد لنادي القادسية، وتبلغ طاقته الاستيعابية نحو 47 ألف متفرجٍ في مباريات كرة القدم.

وصُمِّم الملعب، المستوحى من الدوامات المائية في الخليج العربي، ليكون أحد الصروح الرياضية الرئيسة في السعودية، إذ من المقرَّر أن يستضيف مبارياتٍ في بطولتَي كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034، كما زُوِّد بتقنياتٍ متطوِّرةٍ لتبريد المدرَّجات وأرضية الملعب.