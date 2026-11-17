نيوم.. مناورة تدريبية

أجرى فريق نيوم الأول لكرة القدم حصة تدريبية، الثلاثاء، استعدادًا لمواصلة مشواره في منافسات الموسم الرياضي، تخللتها مناورة للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين (المركز الإعلامي ـ نيوم)