أكد فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، أنه يحظى بدعم دولٍ من خارج أوروبا في مسعاه لإزاحة جياني إنفانتينو، الرئيس الحالي، في انتخابات الرئاسة المقبلة للاتحاد الدولي «فيفا».

وقال ديالو: «للتغلُّب عليه، نحتاج إلى 106 أصواتٍ، أي الأغلبية». مشيرًا إلى أنه يحظى بدعمٍ «إجماعي» من الاتحاد الأوروبي «يويفا».

وأضاف: «باتت المهمة الآن ملقاةً على عاتقي وعاتق فريقي لإقناع المعنيين في القارات الأخرى، لكنني تلقَّيت بالفعل، منذ الإثنين، رسائلَ دعمٍ قويةً وعفويةً، سيُكشف عنها في الأيام المقبلة».

وكان ديالو يتحدَّث إلى الصحافيين في باريس بعد قبوله، الإثنين، دعوةً من «يويفا» للترشُّح في مواجهة إنفانتينو خلال الانتخابات التي ستُجرى مارس المقبل.

وذكر «يويفا»، الذي يضمُّ 55 اتحادًا عضوًا، أن «الدول الأوروبية تعهدت بالإجماع بتقديم دعمها الكامل لديالو» قبل الموعد النهائي لإعلان الترشيح، الأربعاء.

ومنذ الكشف، يوليو الماضي، عن خطة إنفانتينو لبيع حصصٍ في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، قاد الاتحاد الأوروبي عبر رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين حملة المعارضة له.

وسرعان ما تراجع إنفانتينو عن هذا المقترح في مواجهة موجةٍ واسعةٍ من الانتقادات، لكنَّ «يويفا» لجأ منذ ذلك الحين إلى محكمةٍ في فلوريدا سعيًا إلى جمع أدلةٍ لتقديم شكوى محتملةٍ بتهمة «سوء الإدارة الجنائي» ضد رئيس «فيفا» الحالي في سويسرا.

وكان ديالو أعلن، سبتمبر الماضي، أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم سيسحب دعمه لإنفانتينو في الانتخابات بعد إعلاناتٍ مماثلةٍ من اتحاداتٍ أوروبيةٍ أخرى. وقال حينها: إن «الثقة الموضوعة في رئيس فيفا قد خُذلت».

وتابع ديالو «63 عامًا»: «لم يعد ممكنًا استمرار نمطٍ من الحوكمة الفردية تُتَّخذ فيه قراراتٌ حول أكبر القضايا المتعلِّقة بكرة القدم خلف الأبواب المغلقة دون أي شفافيةٍ، ودون استشارة أي طرفٍ، ودون المرور عبر اللجنة التنفيذية».

واستطرد: «رؤيتي تستند إلى حوكمةٍ منفتحةٍ وجماعيةٍ، تؤدي فيها الهيئات المختلفة دورها الحقيقي».

وواجه «يويفا» صعوبةً في إيجاد مرشحٍ يتمتع بالمصداقية لمنافسة إنفانتينو في الانتخابات، التي ستُجرى خلال «كونجرس فيفا» 18 مارس 2027 في الرباط، العاصمة المغربية.

وكان الفرنسي أرسين فينجر، المدرب السابق لأرسنال والمسؤول عن تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا»، يُنظر إليه في مرحلةٍ ما بوصفه مرشَّحًا محتملًا، يمكن أن يحظى بدعم أوروبا، لكنَّه لن يترشَّح.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يضمُّ 47 اتحادًا عضوًا، الشهر الماضي، دعمه لإعادة انتخاب إنفانتينو بعد أن كان قد أشار في وقتٍ سابقٍ إلى أنه سيعارضه.

ويضمُّ «فيفا» ما مجموعه 211 اتحادًا عضوًا، يتمتَّع كلٌّ منها بصوتٍ واحدٍ في الانتخابات الرئاسية، ويحتاج أي مرشَّحٍ إلى نيل الأغلبية للفوز.

ويتولى ديالو، وهو نجل بطل ملاكمةٍ سنغالي، رئاسة الاتحاد الفرنسي منذ يناير 2023.

كذلك، أعلن كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم وعضو مجلس «فيفا»، مطلع نوفمبر الجاري، عزمه الترشُّح في مواجهة إنفانتينو.

وأعلن أيضًا السويسري رامون فيجا، المدافع السابق، نيته الترشُّح لرئاسة الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية.

ويتولى إنفانتينو، الأمين العام السابق لـ «يويفا»، رئاسة «فيفا» منذ عام 2016.