اكتسح المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم نظيره السنغافوري 7ـ0 منها ثلاثية «هاتريك» لمهاجمه فينيسيوس جونيور في 12 دقيقة من الشوط الأول، في مباراة تجريبية على الملعب الوطني في سنغافورة، الثلاثاء.

وفرض فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، الذي سجَّل هدفي «سيليساو» في الخسارة التجريبية أمام اليابان 2ـ3، نفسه نجمًا للقاء بتسجيله ثلاثية «9 و15 و21»، فيما أضاف إندريك «31» وإستيفاو «51»، ورايان «65» وراوول سهيمي بالخطأ في مرمى فريقه «74» أهداف البرازيل.

وهو أكبر انتصار يحققه أبطال العالم خمس مرات منذ فوزهم على الصين 8ـ0 في 10 سبتمبر 2012 على ملعب أرودا في ريسيفي.

وأجرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي، الذي تابع اللقاء من المدرجات إلى جانب رافينيا، نجم برشلونة الإسباني، بعد طردهما في الخسارة أمام اليابان، تغييرات جذرية على تشكيلته مقارنة بمواجهة «الساموراي الأزرق»، السبت.

وكان فينيسيوس جونيور واحدًا من أربعة لاعبين فقط احتفظوا بمركزهم في التشكيلة الأساسية في أول مواجهة على الإطلاق مع سنغافورة.

وارتدى برونو جيماريش شارة القيادة، وأسهم في صناعة الهدف الأول بعد تسع دقائق، بعدما مرَّر كرة سريعة إلى فينيسيوس الذي تلاعب من لمسة أولى بهاريس هارون، قائد سنغافورة، وسدَّد بالقدم اليسرى في شباك الحارس عزوان محبوب.

وأضاف مهاجم ريال مدريد هدفه الثاني في الدقيقة 15 إثر هجمة مرتدة سريعة لمنتخب «سيليساو»، حيث هيأ إندريك الكرة لزميله في النادي الملكي الذي كان خاليًا من الرقابة، ليضعها في المرمى.

وعلى الرغم من تصدي عزوان لمحاولة أخرى من فينيسيوس جونيور بعد ذلك بقليل، إلّا أنَّ المهاجم البالغ 26 عامًا نجح في إكمال «الهاتريك» في الدقيقة 21، مستغلًا عرضية أرضية من إستيفاو ليجد نفسه على إثرها من دون أي رقابة داخل منطقة الستة ياردات.

وفي حين أُلغي هدف رايان، لاعب بورنموث الإنجليزي، بداعي التسلل، تمكن إندريك من تعزيز تقدم البرازيل في الدقيقة 31 بتسديدة أرضية من مسافة بعيدة استقرت في الزاوية اليمنى للمرمى.

كما أُلغي هدف لإستيفاو بسبب خطأ ارتكبه فينيسيوس، لكن جناح تشيلسي الإنجليزي عاد ليضيف هدفًا خامسًا للبرازيل بعد بداية الشوط الثاني مباشرة، بتسديدة من على حافة منطقة الجزاء غيّرت مسارها لتسكن الشباك «51».

وبعدما اصطدمت تسديدة لرايان بالعارضة، كوفئ مهاجم بورنموث على جهوده في الدقيقة «65»، حين راوغ الحارس البديل سيازوان بخاري وسجَّل الهدف السادس.

ودفع أنشيلوتي بعدة لاعبين من على دكة البدلاء، فسدَّد البديل آلن، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، كرة أرضية لمست راوول سهيمي وبدلت اتجاهها قبل أن تدخل المرمى «74».