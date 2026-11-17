بات سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، جاهزًا للمشاركة أمام نيفتشي فرغانة الأوزبكي، الإثنين المقبل، في خامس جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، حسبما أبان لـ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ.

وأكمل اللاعب جميع خطواته التأهيلية تمهيدًا للعودة إلى المشاركة بعد تجاوز إصابة الركبة التي أبعدته عن المباراتين الماضيتين للفريق، أمام الفتح ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وشباب الأهلي الإماراتي لحساب «النخبة».

ووفقًا للمصدر ذاته، اكتملت أيضًا جاهزية حمد اليامي، الظهير الأيمن، بدنيًّا وفنيًّا، ويعتزم الجهاز الفني إشراكه في المباريات تدريجيًّا.

ويتطلَّع اليامي إلى إنهاء غيابه الذي امتد نحو تسعة أشهرٍ منذ إصابته الخطيرة في الركبة خلال مباراة الفريق مع التعاون، 24 فبراير الماضي، ضمن بطولة الدوري.

وفي غياب لاعبيه الدوليين، السعوديين والأجانب، يواصل الفريق تحضيراته خلال فترة التوقف الجارية استعدادًا لاستحقاقاته المقبلة، وأولها خارج ملعبه أمام نيفتشي، قبل الحلول ضيفًا على الاتفاق في الدمام لحساب الجولة الـ 13 من «روشن».

ويُنتظر ارتفاع وتيرة التحضيرات مع انضمام الدوليين عقب انتهاء ارتباطاتهم برفقة منتخبات بلادهم.