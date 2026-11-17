أعلن لايفين كورزاوا، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم السابق، الثلاثاء، اعتزاله اللعب عن 34 عامًا.

وكتب الظهير الأيسر الدولي الفرنسي السابق «13 مباراة وهدف واحد» على حساب في إنستجرام: «اليوم أضع حدًا لمسيرتي في ملاعب كرة القدم بفخر كبير وامتنان عميق. أدرك حجم الحظ الذي حظيت به لأعيش هذا الشغف وأن أحقق حلمي».

وبعد بداياته مع موناكو بين عامي 2010 و2015، انضم كورزاوا إلى باريس وبقي في صفوفه حتى 2024، مع فترة إعارة لموسم واحد «2022ـ2023» إلى فولهام الإنجليزي.

وفي العاصمة الفرنسية، أحرز كورزاوا خمسة ألقاب في الدوري وثلاثة في كأس فرنسا وأربعة في كأس الرابطة، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 الذي خسره أمام بايرن ميونيخ الألماني 0ـ1.

غير أن نهاية مشواره مع باريس كانت أكثر تعقيدًا، إذ أُبعد عن الفريق الأول خلال موسمه الأخير قبل أن يرحل إلى بوافيشتا البرتغالي في فبراير 2025 بصفقة انتقال حر.

واختُتمت مسيرته الاحترافية في إندونيسيا مع بيرسيب باندونج، المتوَّج بطلًا لموسم 2025ـ2026.

يُذكر أنَّ كورزاوا هو المدافع الوحيد الذي سجَّل ثلاثية بدوري أبطال أوروبا، وكان ذلك أمام أندرلخت البلجيكي «5ـ0» في 31 أكتوبر 2017.