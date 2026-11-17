تعادل المنتخب المصري الأول لكرة القدم، الثلاثاء، مع مضيفه المالاوي دون أهداف في المواجهة التي جرت على ملعب «بينجو» في العاصمة ليلونجوي في إطار منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

بهذه النتيجة، رفع منتخب «الفراعنة» رصيده إلى ثماني نقاط بالمركز الثاني بفارق نقطتين عن أنجولا، التي فازت على جنوب السودان «1ـ0» في العاصمة جوبا في التوقيت نفسه، كما حافظ المنتخب على نظافة شباكه حتى الآن.

وأجرى المدرب المصري علي ماهر في مباراته الثانية عقب تعيينه خلفًا لحسام حسن تغييرين على التشكيل الذي بدأ به لقاء الجولة الثالثة بالقاهرة، الجمعة الماضي، أمام مالاوي «5ـ0»، عندما دفع بكريم حافظ في مركز الظهير الأيسر بدلًا من أحمد أبو الفتوح وعزَّز وسط الملعب بمروان عطية بجوار مهند لاشين وأبقى أحمد سيد «زيزو» على مقاعد البدلاء.

وشهد الشوط الأول أفضلية مصرية، حيث وصلت السيطرة إلى 71 في المئة مقابل 29 في المئة. وبدأت ملامح الخطورة في الدقيقة السابعة عن طريق عمر مرموش، لكن الحارس جورج شيكوكا تصدى للهجمة. وكاد اللاعب نفسه أن يزور الشباك لكن الكرة طالت للحارس «18». ثم فرصة من تريزيجيه «33» لكنه سدَّد في متناول الحارس.

في المقابل، هاجمت مالاوي في نهاية هذا الشوط وتمكن حسام عبد المجيد من إيقاف هجمة قادها ويسدوم مبينجانجيرا «45» من الجانب الأيسر لركنية. وتألق الحارس مصطفى شوبير وأبعد كرة لويد نجاليوا لركنية أيضًا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

في الشوط الثاني، واصلت مصر فرض نسقها حيث أضاع مرموش فرصة خطيرة «62» بعد أن راوغ أكثر من لاعب. بعدها أجرى علي ماهر تغييرين هجوميين بنزول محمود صابر وإبراهيم عادل بدلًا من مروان عطية وناصر ماهر «65». ثم وقف القائم الأيسر بعناد لكرة القائد محمد صلاح «69». ثم فرصة خطيرة أخرى في الدقيقة 72 عندما مرَّر صلاح لتريزيجيه في وضعية ممتازة للتسجيل لكنه سدَّد في متناول الحارس.

وفي محاولة لترجمة السيطرة والخطورة والعودة بكامل الغلة، دفع ماهر بالثنائي المحترف هيثم حسن وحمزة عبد الكريم بدلًا من تريزيجيه ومرموش «79». وكاد هيثم حسن يرجح كفة مصر عندما سدَّد بمهارة من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس جورج شيكوكا أبعدها لركنية ببراعة «87»، قبل أن يتصدى مرة أخرى بهدف مؤكد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من صلاح.

ولا تزال مصر في وضع قوي للتأهل إلى النهائيات من خلال الجولتين المقبلتين أمام مضيفتها أنجولا ثم جنوب السودان في القاهرة.



في المباراة الأخرى ضمن المجموعة اكتفت أنجولا بهدف نظيف في شباك جنوب السودان من توقيع المهاجم ميرو قبيل نهاية الشوط الأول مباشرة.

ويمكن لأنجولا حسم تأهلها بفوزها على مصر في مارس. أما جنوب السودان، فلا يزال دون أي نقطة، ولا يملك أي حظوظ للتأهل.