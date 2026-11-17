أصبح المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم أول المتأهلين إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، قبل نهاية التصفيات بجولتين، بعد فوز نظيره الموزمبيقي، الثلاثاء، على إثيوبيا بهدف دون رد، ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

وانضم «أسود التيرانجا» إلى الدول الثلاث المضيفة وهي كينيا وأوغندا وتنزانيا ضمن قائمة تضم 24 منتخبًا ستشارك في ⁠البطولة التي ستنطلق يونيو المقبل.

ويعني فوز موزمبيق على إثيوبيا أنَّ السنغال ضمنت أحد المركزين المؤهلين⁠ برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، ما يضمن لها مكانًا في النهائيات قبل جولتين من انتهاء التصفيات.

سجَّل ستانلي راتيفو الهدف الوحيد في المباراة التي استضافتها إثيوبيا في مدينة بحر دار في الدقيقة «38»، ليرفع رصيد «المامباس» إلى سبع نقاط، متقدمين بأربع نقاط على إثيوبيا والسودان.

وكانت إثيوبيا فازت على موزمبيق بالنتيجة نفسها في مابوتو الجمعة، عندما منحها هدف كنعان ماركنيه المتأخر أولى نقاطها في البطولة. وهدَّد ماركنيه مرمى موزمبيق مجددًا في مباراة الإياب، لكن الموزمبيقي إرنان سيلوان، حارس المرمى، تصدى لتسديدته من خارج منطقة الجزاء.

وأجرت إثيوبيا تغييرين في الدقيقة «70» بنزول ووجي جيزاهجن وأمانويل تيفيرا، بحثًا عن هدف التعادل لكن دون جدوى.

بإمكان إثيوبيا والسودان الآن إنهاء التصفيات برصيد تسع نقاط كحد أقصى، أي أقل بنقطة واحدة مما لدى السنغال بعد فوزها على السودان بنتيجة 4ـ2، الإثنين. ويمكن لموزمبيق ضمان المقعد المؤهل الآخر بالفوز على السنغال في مارس.

وتلتقي إثيوبيا والسودان في الجولة التالية، حيث يحتاج كل منهما إلى تقليص الفارق البالغ أربع نقاط مع صاحب المركز الثاني.