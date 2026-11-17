انطلقت منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للصقور 2026، الثلاثاء، الذي ينظمه المركز الوطني للصقور في مقره بمَلهم شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.

ويشهد المهرجان مشاركة صقارين محليين ودوليين يتنافسون في 140 شوطًا ضمن مسابقتي الملواح والمزاين، على جوائز مالية وألقاب كؤوس الملك عبد العزيز و«سيف الملك» و«شلفا الملك».

وأوضح طلال بن عبد العزيز الشميسي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للصقور، أنَّ المهرجان يجسد ما وصلت إليه السعودية من مكانة عالمية في تنظيم منافسات الصقور، وما يشهده هذا الموروث من تطور في مجالاته الرياضية والثقافية والاقتصادية، مشيرًا إلى أنَّ المركز يعمل على تطوير تجربة الصقارين، وتوسيع فرص المشاركة، والارتقاء بمستوى التنظيم والخدمات المقدمة للمشاركين والزوّار.

وأكد أنَّ المركز استكمل استعداداته للمهرجان عبر تجهيز ميادين المنافسات والمرافق والخدمات، وتكامل الجهود الفنية والتنظيمية واللوجستية، بما يهيئ البيئة المناسبة للمشاركين، ويواكب حجم المهرجان ومكانته بوصفه أكبر تجمع للصقور في العالم.

وثمّن الرئيس التنفيذي جهود منسوبي المركز والفرق الميدانية والتنظيمية والفنية، والجهات الحكومية والشركاء الذين أسهموا في استكمال الاستعدادات، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود في تنظيم المهرجان وتقديم تجربة تليق بمكانة السعودية وريادتها في الصقارة.

ويشهد المهرجان منافسات متنوعة تشمل فئات الهواة والملاك والمحترفين والنخبة، إضافة إلى تخصيص شوطين لـ«صقار المستقبل»، ضمن جهود المركز لتشجيع الشباب على ممارسة الصقارة وتنمية مهاراتهم، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المنافسات واكتساب الخبرة.

وتتضمن منافسات هذا العام أربعة أشواط على لقب «سيف الملك»، خُصص الأول لفئات جير بيور ومثلوث جير بيور وجير تبع وجير شاهين للمحليين، والثاني للفئات ذاتها للدوليين، فيما خُصص الشوط الثالث لفئتي الحر والشاهين للدوليين، والرابع للفئتين نفسيهما للمحليين، بما يوسع نطاق المنافسة على أحد أبرز ألقاب المهرجان.

وتُجرى منافسات «شلفا الملك» عبر شوطين، خُصص الأول لفئات جير بيور ومثلوث جير بيور وجير تبع وجير شاهين للمحليين، والثاني لفئتي الحر والشاهين للمحليين، إلى جانب الأشواط المخصصة لكؤوس الملك عبد العزيز ضمن فئات المهرجان المختلفة.

واستُهلت منافسات اليوم الأول بتنظيم ستة أشواط لفئة النخبة المحليين، شملت فئات جير بيور وشاهين وحر، بواقع شوطين لكل فئة، أحدهما للفروخ والآخر للقوران، في بداية المنافسات التي تتواصل على مدى 14 يومًا.

وتواكب منافسات المهرجان تغطية إعلامية تشمل برنامجًا تحليليًّا لأشواط الملواح، يستعرض مجريات السباقات ونتائجها ويحلل أداء الصقور، إلى جانب برنامج «قرناس» الذي يقدم لقاءات مباشرة مع الصقارين والمختصين، وتقارير ميدانية وقصصًا عن المشاركين وموروث الصقارة وأجواء المهرجان.

وتُنقل التغطيات والبرامج المصاحبة عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للمهرجان، إضافة إلى البث المباشر عبر حسابات المركز الوطني للصقور على منصات التواصل الاجتماعي، بما يتيح للجمهور داخل السعودية وخارجها متابعة المنافسات والفعاليات المصاحبة.