أنهى هاجيمي مورياسو مشواره مدربًا للمنتخب الياباني الأول لكرة القدم بالخسارة أمام الباراجواي 1ـ2، الثلاثاء، في مباراة تجريبية بسنغافورة.

وكان من المفترض أن يبقى مورياسو في منصبه حتى نهائيات كأس آسيا 2027 التي كانت مقررة مطلع العام المقبل في السعودية، لكنها أرجئت إلى نهاية العام وبداية 2028، ما أدى إلى إنهاء مشواره الآن.

وتولى المدرب، البالغ من العمر 58 عامًا، المسؤولية بعد كأس العالم 2018، في مشوار قاد خلاله «الساموراي» إلى انتصارات مفاجئة على ألمانيا وإسبانيا قبل الهزيمة في دور ثمن النهائي بركلات الترجيح أمام كرواتيا في مونديال 2022.

كما قاد اليابان إلى دور الـ32 في كأس العالم الأخيرة حيث خسرت أمام البرازيل 1ـ2، لكنها استردت اعتبارها معنويًا السبت بفوزها على البرازيل في سنغافورة أيضًا 3ـ2.

لكن المباراة الوداعية التي حملت الرقم 113 لمورياسو كانت مخيبة منذ صافرة البداية، بعدما منح خوان كاسيريس التقدم للباراجواي بعد 64 ثانية فقط بتسديدة «على الطاير»، قبل أن يضيف القائد جوستافو جوميز الهدف الثاني بضربة رأسية في أواخر الشوط الأول.

وقلص شيو فوكودا الفارق بهدف رأسي في الدقائق الأخيرة، لكن اليابان عجزت عن إدراك التعادل في المباراة الأخيرة لمورياسو بعد ثمانية أعوام على رأس المنتخب.

وسيخلف جو أويوا، المدرب الحالي لمنتخب اليابان تحت 23 عامًا، مورياسو في مهام الإشراف على «الساموراي».

ومنذ 2018 قاد مورياسو اليابان في 113 مباراة، وفاز في 78 وخسر 18 وتعادل 17.