يستعد «تقويم القطيف 2026» لتنظيم سباقي الدراجات الهوائية والجري، يومي 26 و28 نوفمبر الجاري، على كورنيش محافظة القطيف، ضمن سلسلة فعالياته الرياضية والمجتمعية، الهادفة إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة وتوسيع المشاركة المجتمعية.

وتنطلق أولى الفعاليات 26 نوفمبر، بإجراء سباق الدراجات الهوائية على الواجهة البحرية، فيما يشهد السبت 28 نوفمبر سباق الجري، الذي يتضمن ثلاث مسافات مختلفة، هي 2 و5 و10 كيلومترات، لإتاحة الفرصة أمام مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية.

وحددت اللجنة المنظمة الـ 02:45 مساءً موعدًا لانطلاق سباق الجري، فيما تقرر تخصيص الخميس لاستلام مستلزمات السباق، من الـ 03:00 عصراً حتى الـ 10:00 مساءً، على أن يكون التسجيل عبر منصة «نجوكو» «Njuko».

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج «تقويم القطيف 2026»، الذي يسعى إلى توظيف المقومات السياحية والطبيعية للمحافظة، وتعزيز حضورها وجهةً للأنشطة الرياضية والترفيهية، واستقطاب الأهالي والزوار للمشاركة في فعاليات مجتمعية متنوعة.