توقفت سلسلة من 7 مباريات دون خسارة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم بسقوطه أمام نظيره الأوزبكي 1ـ2 في المباراة التجريبية التي جرت على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة العاصمة القطرية، الثلاثاء.

وافتتح المنتخب الأوزبكي النتيجة عبر شيرزود إيسانوف «19»، وأدرك الأخضر التعادل عن طريق فراس البريكان «23»، قبل أن يضع إيسانوف «الذئاب البيضاء» مجددًا في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني لمنتخب بلاده «35».

وأكمل الأخضر السعودي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50، بعد طرد مدافعه علي لاجامي بالبطاقة الحمراء.

وتلقى الأخضر الخسارة للمرة الأولى منذ 149 يومًا، وتحديدًا في 21 يونيو الماضي حين خسر أمام إسبانيا 0ـ4 في دور مجموعات كأس العالم 2026.

وبعد مواجهة إسبانيا، خاض الأخضر سبع مباريات سجل خلالها خمسة انتصارات وتعادلين، منهما واحد حسمه بركلات الترجيح على حساب قطر في نصف نهائي كأس الخليج الـ17 التي توج بلقبها في أكتوبر الماضي.

كما تكبد الأخضر خسارته الخامسة في 13 مواجهة جمعته بالأوزبك، علمًا أنه ما زال يتفوق بـ7 انتصارات، بينما حضر التعادل مرة واحدة.