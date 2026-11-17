رفع علي لاجامي، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عدد حالات الطرد في تاريخ الأخضر إلى 47، بعد حصوله على بطاقة حمراء في المواجهة التجريبية أمام أوزبكستان على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة العاصمة القطرية، الثلاثاء.

ونال لاجامي البطاقة الحمراء بعد خمس دقائق من نزوله بديلًا لعبد الإله العمري، وتحديدًا في الدقيقة 50 إثر تدخله على الأوزبكي أبوسبيك فايزولاييف، وبذلك يلحق بـ40 لاعبًا تعرضوا للطرد، بينهم لاعبون نالوا أكثر من حمراء خلال لقاءات سابقة للمنتخب السعودي حسب إحصاءات الموقع الرسمي للمنتخب السعودي، آخرهم وليد الأحمد الذي حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع من مباراة الأردن التي جرت في 15 ديسمبر الماضي على ملعب البيت في الدوحة العاصمة القطرية ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب.

والحمراء هي الأولى للاجامي خلال 26 مباراة دولية منذ بداية مشواره مع الأخضر في يونيو 2022.

وانتهت المباراة بخسارة المنتخب السعودي 1ـ2، وسجل للأخضر فراس البريكان، بينما حملت ثنائية الأوزبك توقيع شيرزود إيسانوف.