لحق فراس البريكان، مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بثلاثة لاعبين على رأس قائمة هدافي الأخضر بعد تسجيله هدفًا خلال المواجهة التجريبية أمام أوزبكستان، الثلاثاء، على ملعب حمد بن جاسم في الدوحة العاصمة القطرية.

ورفع البريكان رصيده إلى 19 هدفًا دوليًا متساويًا مع ثلاثة لاعبين دوليين سابقين سجلوا العدد ذاته من الأهداف، وهم: ناصر الشمراني، محمد الشلهوب، وتيسير الجاسم.

وأحرز البريكان هدفه الـ19 برأسية في الدقيقة 23 مستغلًا عرضية من أحمد الغامدي في الجهة اليمنى، ليفرض به التعادل على المنتخب الأوزبكي الذي افتتح النتيجة عبر شيرزود إيسانوف عند الدقيقة 19، قبل أن يعود إيسانوف ويوقع على هدفه الشخصي في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز أوزبكستان 2ـ1.

ورفع البريكان عدد المنتخبات التي زار شباكها في 80 مباراة دولية إلى 13 منتخبًا بعد تسجيله في مرمى كلٍ من عمان، الكويت، جامايكا، اليابان، الصين، طاجيكستان، باكستان، ترينداد وتوباجو، مقدونيا، إندونسيا، فلسطين، والإمارات.