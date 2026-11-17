استعدادات اتحادية

رفع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم وتيرة تحضيراته بحصة تدريبية مسائية على ملعبه، الثلاثاء، ضمن استعداداته خلال فترة التوقف الجارية المتزامنة مع الاستحقاقات الدولية خلال أيام «فيفا» تصوير: محمد المانع