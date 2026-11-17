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الأخضر يخسر
2026.11.17 | 09:14 pm
خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من نظيره الأوزبكي 2ـ1 في المواجهة التجريبية التي جمعتهما على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة العاصمة القطرية، الثلاثاء (المركز الإعلامي ـ المنتخب السعودي)
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