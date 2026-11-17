الأخضر يخسر

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من نظيره الأوزبكي 2ـ1 في المواجهة التجريبية التي جمعتهما على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة العاصمة القطرية، الثلاثاء (المركز الإعلامي ـ المنتخب السعودي)