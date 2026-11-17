قاد التوجولي كينيدي بواتينج، مدافع فريق الفتح الأول لكرة القدم، منتخب بلاده إلى فوز تاريخي داخل دياره على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف دون رد، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من تاسع مجموعات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

وسجل بواتينج الهدف الأخير في المباراة التي شهد شوطها الأول الثلاثية التوجولية.

وأحرز المنتخب التوجولي أهدافه في ثلث ساعة فقط، وجاء أول اثنين منها عن طريق الجناح تيباولت كليدجي «18» و«32»، بينما أحرز مدافع الفتح الثالث «38».

وذاق لاعب الفريق الأحسائي طعم التسجيل للمرة الأولى بقميص منتخب بلاده الذي ارتداه 18 مرة بدءًا من عام 2022.

ولعب بواتينج المباراة كاملة، وفي المقابل جلس الجزائري زين الدين بلعيد، مدافع التعاون، احتياطيًا طوال أحداثها، فيما دهل مواطنه عادل بولبينة، جناح الدرعية، بديلًا مطلع الشوط الثاني.

وحققت توجو انتصارها الثالث والأكبر على الجزائر بعدما هزمت «محاربي الصحراء» مرتين من قبل بنتيجة 1ـ0 و2ـ0.

وارتقت بهذا الفوز إلى وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط متقدمة على زامبيا صاحبة النقاط الخمس، فيما لا تزال الجزائر متصدرة بـ 7 نقاط، وتتذيل بوروندي الترتيب بـ 3 نقاط.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة أنقذ هدف عكسي المنتخب الزامبي من الخسارة، الثلاثاء، أمام بوروندي، وحرم أصحاب الأرض من تحقيق فوزهم الأول في المجموعة.

وعلى ملعب «إنتواري» في العاصمة بوجومبورا، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الحصة الثانية، أجرت زامبيا تبديلات بدخول جوزيف موتالي وتشانكا زيمبا في الدقيقة 67، بينما استعانت بوروندي ببونفيلس كاليب بيمينييمانا قبل 14 دقيقة من نهاية اللقاء.

لم يحتج اللاعب البديل سوى دقيقتين ليسجل الهدف الأول، بعد تلقيه تمريرة حاسمة من جان جيروموجيشا.

لكن نجحت زامبيا، بمشاركة فاشون سكالا جناح الفيحاء السعودي، في العودة بالنتيجة بعد أن سجل أكبر موديري هدفًا بالخطأ في مرماه قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي.