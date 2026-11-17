قلب الفرنسي آرثر فيلس تأخره بمجموعة ليفوز على الإسباني رافائيل جودار بنتيجة 4-6 و6-2 و6-2 ​في البطولة الختامية لاتحاد لاعبي التنس المحترفين، الثلاثاء، ليبقي على آماله في بلوغ الدور قبل النهائي.

وكان فيلس، الذي أصبح أول لاعب من مواليد عام 2004 أو ما بعده يحقق فوزًا في البطولة الختامية وأول فرنسي يسجل انتصارًا منذ 15 عامًا في البطولة التي تختتم الموسم، ‌قد خسر ‌مباراته الافتتاحية في دور المجموعات ​أمام ‌بن ⁠شيلتون.

وبدأ جودار ​المباراة ⁠بشكل جيد، لكن مستواه تراجع في منتصف المجموعة الثانية، ولم يفلح الوقت المستقطع لتلقي العلاج في قلب الأمور لصالحه.

وضغط المصنف السابع عالميًا لكسر الإرسال، وحصل على فرصتين في الشوط الثالث وفرصة أخرى عندما كانت النتيجة 4-4 في المجموعة الأولى، لكن جودار ⁠هو من حسم المجموعة لصالحه ‌بكسر إرسال منافسه بينما كانت ‌النتيجة 5-4.

وواصل اللاعب الإسباني، الذي ​قدم موسمًا أول ‌استثنائيًا في بطولات المحترفين وقفز من مراكز متأخرة ‌في التصنيف إلى العشرة الأوائل عالميًا، إرهاق فيلس بفضل ضرباته القوية والدقيقة من الخط الخلفي في مجموعة أولى قوية.

ومع ذلك، حافظ فيلس على رباطة جأشه ونجح ‌في كسر إرسال منافسه مرتين متتاليتين ليتقدم سريعًا بنتيجة 5-1، وسط طلب جودار ⁠وقتًا مستقطعًا ⁠لتلقي العلاج بعد أن تراجع مستواه البدني بشكل حاد.

وحسم فيلس المجموعة الثانية بسهولة وواصل توجيه ضرباته الأمامية الحاسمة في مواجهة جودار، الذي خسر الآن مباراتيه الاثنتين بعد هزيمته أمام المصنف الأول عالميًا ألكسندر زفيريف الأحد الماضي.