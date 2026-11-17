أتذكر اليوم حالات الغضب التي أثارتني ورفعت ضغطي قبل سنوات، أنظر إليها من بعيد فأرى شخصًا تنقصه الحكمة والهدوء، وهذا لا يعني أني اليوم لا أغضب، ولكن ليس بسذاجة غضب الماضي. مع الوقت وبسبب تكرار التجارب مع التقدم في العمر يجد الإنسان نفسه أنه قد تفاعل مع أشياء ما كانت تستحق، وتعامل مع حالات بطريقة خاطئة، أرهقته وعكرت صفوه. يعتقد بعض الشباب أنهم قادرون على تغيير العالم، مثل هؤلاء أعرفهم جيدًا، فقد كنت واحدًا منهم، هؤلاء لديهم طاقة لكنها مبعثرة، ولكي يوجهوها بطريقة صحيحة عليهم أن يبدؤوا بتغيير أنفسهم للأفضل، وقبل أن يبدؤوا بذلك عليهم أن يدركوا بأنهم بحاجة لهذا التحسين والتهذيب فعلًا، لأن فيهم من النواقص ما يجب معالجته. من يدرك ذلك من الشباب مبكرًا هو من سيسيطر على طباعه التي لا تعمل لصالحه، وبالتالي ستكون تصرفاته وردود أفعاله ونتائجه أفضل. يحتاج الإنسان للهدوء والصبر في كل شيء في حياته، فهما مثل النور ينير الطريق، فالشخص الهادئ يفكر أفضل، ويسيطر على عواطفه ورغباته المؤقتة، وردود أفعاله تكون أكثر توازنًا. والصبور هو أشبه بالمخطط الاستراتيجي الذي يدفع ثمن الصبر الآن ليحصد أرباحه في المستقبل. قال أحد الأصدقاء: لا أحد هزمني في الحياة أكثر من الغضب، غضبت ففقدت عقلي، فخسرت زوجتي وأولادي، ثم عندما بدأت من جديد وكونت أسرة جديدة، عاد الغضب ليهزمني من جديد فخسرت زوجتي وأولادي وسنوات من حياتي، وكل ما أعيشه الآن هو نتائج تلك الهزائم أمام الغضب. لا يمكن للشاب أن يبدأ حياته شخصًا انفعاليًا ثم ينتظر نتائج جيدة، لا في العمل ولا في الحياة الزوجية، ولا في الحياة بشكل عام، شيء آخر يعطي الشباب تجارب لم يخوضوها بأنفسهم.. القراءة، فالعقل القارئ يحصل على مستوى فكري ونفسي عالٍ، حتى تجاربه في الحياة ستكون أكثر وعيًا مما لو أنه لم يقرأ. لا تقوي القراءة العقل فقط، بل اللسان أيضًا، فيصبح حديث الشخص القارئ أجمل بالمفردات التي اكتسبها، ووصفه أدق، وحجته أقوى. أعزائي.. لكي أكون أكثر شفافية، وصلتني قبل قليل - وأنا أكتب المقال - رسالة واتس أب أزعجتني فغضبت، ثم تذكرت المقال وتذكرت نصائحي للشباب، وربما في هذه المناسبة أقول إن التخلص من الغضب والمحافظة على الهدوء يحتاجان إلى إرادة قوية، أكبر من إرادتي.