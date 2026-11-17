لم تعد كرة القدم الحديثة تُدار داخل المستطيل الأخضر فقط، فهناك معارك أخرى تُحسم خلف الكواليس، في مكاتب التفاوض واجتماعات العقود واتصالات وكلاء اللاعبين. ومع تضخم القيمة المالية للصفقات، أصبح وكيل الأعمال طرفًا مؤثرًا في مستقبل اللاعب، وربما في قراراته الفنية أيضًا.



في الماضي، كان دور وكيل الأعمال يتركز في التفاوض على العقود وحماية حقوق اللاعب، أما اليوم فقد تجاوز هذا الدور حدود التفاوض، وأصبح لبعض الوكلاء تأثير واضح في تحديد وجهة اللاعب، وتوقيت انتقاله، وقيمة عقده، بل وفي اختيار النادي الذي يناسب طموحاته.



وهنا يبرز السؤال: هل أصبح وكيل الأعمال شريكًا في صناعة مستقبل اللاعب، أم أن بعض اللاعبين أصبحوا أسرى قرارات وكلائهم ومصالحهم المالية؟



من وجهة نظري، المشكلة ليست في وجود وكيل الأعمال، فهو عنصر مهم في صناعة كرة القدم، ولكن في طبيعة العلاقة التي تربطه باللاعب. فالوكيل الناجح هو من ينظر إلى مسيرة اللاعب على المدى الطويل، وليس إلى قيمة العمولة التي سيحصل عليها من الصفقة القادمة.



قد ينتقل لاعب إلى نادٍ كبير بعقد مالي ضخم، لكنه يجد نفسه على مقاعد البدلاء، بعيدًا عن المشاركة والتطور الفني. وفي المقابل، قد يكون انتقاله إلى نادٍ أقل من حيث القيمة المالية فرصة حقيقية للحصول على دقائق لعب أكثر، وإثبات قدراته، وبناء مسيرة احترافية ناجحة.



وهذا ما يجب أن يدركه اللاعب، فالعقد الكبير لا يعني بالضرورة القرار الأفضل، والانتقال إلى نادٍ جماهيري لا يضمن صناعة التاريخ. فالمعيار الحقيقي لنجاح الصفقة هو ما ستضيفه إلى مسيرة اللاعب داخل الملعب، وليس فقط ما ستضيفه إلى حسابه البنكي.



لا يبقى إلا أن أقول:

المسؤولية لا تقع على اللاعب ووكيله وحدهما، بل تمتد إلى الأندية التي تحتاج إلى إدارات احترافية تتعامل مع وكلاء الأعمال وفق أنظمة واضحة، وتحافظ على مصالحها الفنية والمالية دون أن تسمح للتفاوض بأن يتحول إلى ضغوط تؤثر في استقرار الفريق.



إن مستقبل اللاعب يجب أن يكون قراره أولًا، مستندًا إلى طموحه وقناعاته ورؤيته الفنية، مع الاستفادة من خبرة وكيله دون أن يتنازل عن حقه في الاختيار.



فوكيل الأعمال قد يصنع للاعب عقدًا كبيرًا، لكن اللاعب وحده هو من يصنع تاريخه داخل الملعب.



هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الرياضية» وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.